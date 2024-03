FWS | Doppietta di Peebles a Barcellona, è Campione 2024!

Lo spagnolo è arrivato al weekend con un sottile vantaggio di cinque punti sul peruviano Andres Cárdenas. Dopo che la gara d'apertura di sabato è stata cancellata a causa della pioggia battente, il pilota della MP Motorsport ha dovuto resistere solo un paio di giri dietro alla safety car domenica per conquistare il suo primo titolo, con 22 punti di vantaggio sul secondo classificato.

GARA 1

La pioggia torrenziale di sabato ha costretto ad abbandonare ogni speranza per Gara 1 dopo un paio di giri dietro la safety car, per cui Gara 2, in una domenica mattina fortunatamente luminosa e soleggiata, è diventata Gara 1. E Peebles ha sfruttato al meglio il suo vantaggio di essere in testa alla classifica.

Partito bene dalla pole position si è portato in testa alla prima curva, ma a centro gruppo si è presto verificata una collisione, con Ella Lloyd ed Edouard Borgna che si sono trovati nella ghiaia in curva 2. Anche Lorenzo Castillo ha dovuto essere recuperato più avanti in curva 4, mentre René Lammers ha evitato di finire anch'esso fuori alla curva successiva, quando è stata chiamata in causa la safety car.

La gara è ripresa al quinto giro con Peebles che ha preceduto il rivale di campionato Cárdenas da Gianmarco Pradel, risalito dalla settima posizione in griglia. Ma Pradel ha perso il podio quando, all'inizio dell'undicesimo giro, è finito nella ghiaia alla curva 1, facendo scattare nuovamente l'interruzione con safety car.

La pista è stata liberata rapidamente per consentire la ripresa della gara con meno di quattro minuti sui 30 previsti, con Peebles ancora una volta in vantaggio su Cárdenas.

Il giro successivo Douwe Dedecker ha avuto un contatto con Matheus Ferreira mandando quest'ultimo nella ghiaia della curva 2, il che ha comportato la terza apparizione della safety car allo scadere del tempo di gara.

Questo ha garantito un vantaggio di 15 punti a Peebles su Cárdenas in vista dell'ultima gara della stagione.

"Ho fatto una partenza perfetta, ho creato un piccolo gap e non ho avuto bisogno di difendermi - ha detto Peebles - Mi sono concentrato solo su traittorie normali e sul preservare le gomme, perché questa pista ha un degrado molto elevato".

"Abbiamo avuto tante safety car, la prima è stata molto lunga e ne abbiamo avuta una poco prima della fine, poi per fortuna ne è entrata un'altra. Sono molto contento del risultato, buoni punti per il campionato, ma c'è ancora una gara all'ultimo sangue".

Ernesto Rivera ha conquistato l'ultimo gradino del podio per Campos, mentre Maciej Gladysz di MP Motorsport ha consolidato il suo terzo posto in campionato in quarta piazza. Reno Francot (US Racing) e Lucas Fluxa (MP) hanno completato la Top6.

GARA 2

Nathan Tye (Campos) ha iniziato l'ultima gara della stagione dalla pole position, ma Peebles, accanto a lui, ha preso il comando alla curva 1 e si è messo nella posizione ideale per assicurarsi il titolo, in una corsa ancora una volta caratterizzata da interruzioni con safety car.

Al terzo giro un paio di vetture, tra cui Borgna (Jenzer) sono andate in ghiaia. Peebles, in testa davanti a Nye, Cárdenas e Flavio Olivieri, che sarebbe stato penalizzato per una partenza anticipata, ha affrontato con successo la ripartenza al settimo giro, ma quasi subito ha dovuto fare i conti con il familiare paraurti posteriore della Nissan SC, quando Matheus Ferreira è stato sbattuto a muro da Jan Przyrowski in uscita dalla curva 5.

Mancavano solo sei minuti quando Peebles è riuscito a superare nuovamente Cárdenas alla curva 1, ma la gara si è nuovamente interrotta per via di Arthur Dorison (Jenzer), rimasto bloccato alla prima curva. La gara si è conclusa con due giri sprint e Peebles ha mantenuto il sangue freddo alla ripartenza per completare l'opera.

"È stata un'ultima gara difficile, perché abbiamo avuto di nuovo tre safety car e ho dovuto fare qualcosa di diverso nelle ripartenze - ha detto Peebles, che ora si dedicherà al campionato spagnolo di F4 - La partenza iniziale non è stata delle migliori, ma ho preso Tye alla prima curva e ci siamo ritrovati in tre, e da lì ho cercato di gestire il distacco e le ripartenze con le safety car.

"La squadra mi ha dato una macchina fantastica, sono stato veloce per tutto il weekend sull'asciutto e sono molto felice di averla portata a casa. Finalmente posso rilassarmi e festeggiare".