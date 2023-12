Formula Winter Series | Ancor più gare nella stagione 2024

La Formula Winter Series (FWS) punta a consolidare il successo della sua stagione di debutto nella prossima stagione 2024.

Grazie a un accordo di collaborazione raggiunto in estate con il Campionato spagnolo di Formula 4, c'è un'intera schiera di squadre che punta al titolo per la FWS 2024. Verranno utilizzate vetture standard di Formula 4 con telaio Tatuus e motore Abarth.

Nella stagione FWS 2023, Kacper Sztuka (US Racing) ha vinto il titolo piloti. US Racing, il team di Gerhard Ungar e Ralf Schumacher, si è imposto anche nella classifica a squadre.

"La FWS è stata accolta molto bene da team e piloti nella sua stagione di debutto, quindi ci aspettiamo un bell'incremento nella prossima stagione", afferma Robin Selbach, promotore della serie di Gedlich Racing.

I seguenti noti team sono attualmente iscritti alla FWS 2024:

- Campos Racing

- Cram Motorsport

- DriveX

- Maffi Racing

- US Racing

- Tecnicar

Altre squadre della Formula 4 britannica, italiana e spagnola sono attese in tempi brevi.

Il calendario della FWS 2024 prevede quattro weekend di gara in Spagna. Due di questi si svolgeranno in due fine settimana. La novità rispetto alla stagione 2023 è che ognuno comprende ora tre gare invece di due. La distanza di gara è di 30 minuti più un giro.

Per ogni fine settimana della FWS 2024 vale quanto segue: il venerdì è previsto come giorno di prova, mentre il giovedì può essere prenotato come test aggiuntivo opzionale. In questo modo i giovani piloti e i loro team avranno a disposizione ancora più tempo per girare. La quota di iscrizione per ogni weekend di gara è di 4.250 euro (5.150 euro compreso il giovedì). La quota di iscrizione alla stagione è di 17.000 euro (20.600 euro per quattro giorni ciascuno).

Tutte le gare della Formula Winter Series 2024 saranno trasmesse in diretta streaming.

Formula Winter Series - Calendario 2024

10/11 febbraio: Jerez (Spagna)

17/18 febbraio: Valencia (Spagna)

02/03 marzo: Aragon (Spagna)

09/10 marzo: Barcellona (Spagna)