Renault Eurocup: Martins e Collet si dividono i successi a Zandvoort

Anche a Zandvoort i protagonisti della Formula Renault Eurocup sono stati Victor Martins e Caio Collet. Il francese ed il brasiliano, infatti, hanno conquistato una pole a testa e si sono divisi i successi nelle due gare del weekend allo stesso modo, dominando.

In Gara 1 è stato un vero e proprio monologo di Victor Martins. Il pilota della ART Grand Prix, infatti, è scattato in modo eccellente dalla prima casella per poi scappare subito via e tenere a distanza di sicurezza Collet.

Il brasiliano è riuscito a ridurre parzialmente il gap soltanto nel finale, ma ha tagliato il traguardo con un ritardo di 1’’5 da Martins.

Il terzo gradino del podio, come ormai consuetudine, è stato occupato dal sempre costante David Vidales. Il rookie del JD Motorsport è stato bravo in avvio ad avere la meglio su Petr Ptacek già nel primo giro, ma poi non ha mai avuto il passo dei primi due chiudendo la prima gara del weekend con un gap di quasi 18 secondi da Martins.

Intense le lotte per le posizioni di rincalzo che hanno visto Ptacek chiudere quarto di un soffio su Amaury Cordeel e Franco Colapinto sesto per soli 2 decimi su Paul Aron. Quinn, Colombo e Saucy hanno completato la top ten.

In Gara 2 Caio Collet si è preso la rivincita su Victor Martins. Il brasiliano è riuscito ad imporsi già in qualifica quando ha espresso tutto il suo talento sul bagnato ed è poi stato bravo a non vanificare la partenza dalla pole prendendo subito il comando.

Da quel momento in poi per il pilota del R-Ace GP è stato tutto semplice grazie anche al difficile avvio di Martins, retrocesso subito in terza posizione alle spalle di Aron.

Il francese ha impiegato ben tre giri prima di avere la meglio sul compagno di team e non è poi riuscito a chiudere il gap con Collet tagliando il traguardo con 2’’5 di ritardo.

Bella la lotta per la terza posizione che ha visto protagonisti Franco Colapinto e David Vidales. Entrambi sono stati autori di una partenza da manuale che gli ha consentito di recuperare diverse posizioni e lo spagnolo, in particolare, ha compiuto un grande sorpasso all’esterno di curva 1 ai danni di Saucy a 15’ dal termine che ha vivacizzato una gara altrimenti monotona.

Vidales ha poi tentato in ogni modo di trovare il varco per beffare Colapinto e conquistare l’ennesimo podio stagionale, ma l’argentino della MP Motorsport è stato perfetto nel chiudere ogni spazio e tornare finalmente a festeggiare con lo champagne.

Buon weekend per Lorenzo Colombo che chiude Gara 2 con il quinto posto, mentre la top ten si è completata con Ptacek sesto davanti a van der Helm, Saucy, Stanek ed Alatalo.

Al termine del round di Zandvoort la classifica generale vede Martins in testa con 176 punti davanti a Collet con 174, mentre David Vidales segue distaccato in terza posizione a quota 129.