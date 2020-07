Renault Eurocup, Imola: Vidales stupisce al debutto

Probabilmente si è scritta una pagina di storia ad Imola in occasione del secondo round della Formula Renault Eurocup ed il merito è tutto di David Vidales.

Il pilota spagnolo, senza contratto sino allo scorso appuntamento di Monza, è salito in monoposto per la prima volta venerdì dopo aver trovato un accordo con il team JD Motorsport e dopo aver preso le misure alla vettura in occasione delle prove del venerdì (condizionate dal maltempo) ha stupito tutti conquistando due vittorie e la pole per la corsa del sabato.

Il pilota spagnolo è stato l’assoluto protagonista di Gara 1 centrando prima una pole a sorpresa e poi conquistando una vittoria mai messa in discussione condita anche dal giro più veloce .

Al via Vidales è stato autore di una partenza perfetta ed ha subito tenuto a bada Caio Collet, partito dalla seconda piazza, mentre Victor Martins, autore del terzo tempo, ha gettato alle ortiche le possibilità di podio dopo essere partito a rilento ed essere stato scavalcato dalla seconda monoposto del team JD Motorsport affidata a William Alatalo.

Vidales ha mantenuto il controllo della situazione senza mai commettere una sbavatura e nelle battute finali della corsa ha potuto vantare un margine di 2 secondi su Collet.

Il dominio incontrastato è stato interrotto soltanto nel finale a causa dell’ingresso di due safety car. La prima si è resa necessaria per consentire ai commissari di rimuovere la vettura di Ptacek finito in ghiaia al Tamburello, mentre la seconda, dovuta ad un errore di Paul Aron, ha congelato le posizioni sino alla bandiera a scacchi.

Vidales ha così potuto celebrare un successo meritatissimo ed il team JD Motorsport è riuscito a portare entrambe le monoposto a podio grazie al terzo posto centrato da un Alatalo in costante pressing su Collet.

Poche le emozioni viste comunque in questo primo appuntamento, complice un tracciato che rendere complicati i sorpassi.

Ai piedi del podio ha così chiuso un Martins che ha molto da recriminare per l’errore al via, mentre alle sue spalle Quinn ha centrato il quinto posto davanti ad un Colapinto autore prima di una partenza da urlo che l’ha portato dalla decima alla settima posizione e poi bravo ad approfittare dello sbaglio di Aron per finire sesto.

La top ten si è completata con Lorenzo Colombo bravissimo nel risalire sino al settimo posto davanti a de Wilde, Hadrien David e Belov.

Anche la seconda gara del weekend ha visto David Vidales centrare un successo mai messo in discussione grazie ad un’altra prova di forza impressionante.

Lo spagnolo, autore del secondo tempo in qualifica, al via ha subito bruciato il proprio compagno di team Alatalo per prendere il comando delle operazioni ed imporre il proprio ritmo.

Vidales, giro dopo giro, ha iniziato ad allungare sul gruppo degli inseguitori ma anche in questa occasione ha visto la propria fuga temporaneamente bloccata dall’ingresso in pista della safety car (a causa dello stop di Ptacek).

Così come visto ieri, anche oggi Vidales è stato impeccabile alla ripartenza ed ha subito messo un margine di sicurezza importante tra sé ed Alatalo per poi transitare sotto la bandiera a scacchi con oltre due secondi di vantaggio.

Il team JD Motorsport ha così potuto celebrare una doppietta inattesa alla vigilia grazie al secondo posto del finlandese, e può certamente gioire per l’esplosione del talento di Vidales che se dovesse proseguire su questa scia potrà dire la sua nella lotta per il titolo.

Il terzo gradino del podio è stato occupato da un Alex Quinn bravo a resistere nel finale alla pressione di Victor Martins. Il pilota del team ART Grand Prix, dopo aver perso una posizione al via, è stato autore di uno dei pochi sorpassi del weekend ai danni di Caio Collet e dopo aver sopravanzato il brasiliano ha chiesto il massimo alla propria vettura senza però riuscire ad avere la meglio sul pilota del team Arden.

Tra i delusi di giornata si possono certamente inserire proprio Collet e Franco Colapinto. Il brasiliano, dopo aver ottenuto il secondo gradino del podio in Gara 1, non è stato incisivo come ci si sarebbe attesi ed ha chiuso in quinta piazza, mentre l’argentino, assoluto protagonista dello scorso round di Monza, non ha brillato ed ha subito anche il sorpasso di Paul Aron nelle battute conclusive retrocedendo così in settima posizione.