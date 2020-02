Sebastian Montoya nella F4 Tricolore con Prema

Prema Powerteam è pronta ad accogliere Sebastian Montoya per la stagione di Formula 4 2020. Il 14enne colombiano farà il suo debutto nelle competizioni in monoposto e parteciperà all'intero Italian F4 Championship powered by Abarth.

Montoya, figlio del pilota di Formula 1 e doppio campione della Indy 500 Juan Pablo Montoya, proviene da una ottima carriera in kart iniziata all'età di 8 anni negli Stati Uniti. Negli ultimi anni, ha mostrato un grande potenziale anche nelle competizioni europee, salendo ai ranghi più alti della categoria OK nel 2019.

Sebastian è ora pronto per la sua prima stagione di corse automobilistiche e ha già iniziato i suoi preparativi. Nelle sue prime uscite di prova, si è rapidamente adattato alla macchina, impressionando la squadra e facendo un lavoro straordinario in pista.

Con l'aggiunta di Montoya, Prema Powerteam ribadisce il suo impegno nei confronti dei giovani piloti, con quattro rookie altamente competitivi all'inizio della stagione di Formula 4 2020 ed ha fiducia nel potenziale del colombiano.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Sebastian nella squadra. È una grande aggiunta alla nostra formazione e sta già vivendo una transizione positiva verso le monoposto. Per lui, questo sarà un anno di apprendimento, ma da quello che abbiamo visto finora, può rapidamente diventare un contendente leader. Non vediamo l'ora di iniziare la stagione. Lavorare con così tanti giovani talenti sarà entusiasmante" ha detto il team principal Angelo Rosin.

"Sono davvero entusiasta di iniziare a correre e di avere l'opportunità di correre in F4 nel 2020 con un team così eccezionale. Prema è una squadra di vertice e ha tutte le attrezzature e le persone per aiutarmi a imparare e crescere come pilota. La competizione sarà dura, ma è meglio perché mi sfiderà dentro e fuori la pista"