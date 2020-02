Salmenautio nuovo pilota BhaiTech Racing per la F4

Jesse Salmenautio è il nuovo pilota del BhaiTech Racing per il Campionato Italiano F4. Il 18enne finlandese diviene il pilota con maggiore esperienza della squadra veneta nella categoria cadetta avendo già corso alcune gare nella F4 spagnola nel 2017 e maturato esperienze negli anni seguenti sia nella F4 italiana sia in quella russa (dove ha conquistato il quinto posto finale) e tedesca, oltre che nella Formula Academy Finland, in cui ha concluso secondo.

Salmenautio si è distinto anche nella serie italiana e proprio in occasione dell’ultimo appuntamento dello scorso anno, aveva gareggiato con BhaiTech Racing. L’intesa con gli uomini della squadra veneta è stata subito eccellente e dopo aver svolto anche alcuni test, Salmenautio ha deciso di affrontare il 2020 con BhaiTech Racing.

"Sono felicissimo di collaborare con BhaiTech per la stagione 2020 di Formula 4. Ho corso con la squadra nell'ultimo appuntamento del 2019, e tutto era andato al meglio con prestazioni velocistiche promettenti. Sarà la mia seconda stagione nel campionato italiano e conoscere le piste potrà rivelarsi sicuramente utile. Non vedo l'ora di cominciare a lavorare con la squadra" ha detto Jesse Salmenautio.

"Siamo lieti di aver trovato un accordo con Jesse. Ha già corso nel Campionato Italiano F4 lo scorso anno e ha già un paio di stagioni di esperienza con questa vettura. Abbiamo scelto un pilota già esperto per puntare alle posizioni di vertice sin da subito. Avevamo avuto la possibilità di conoscere Salmenautio nell'ultima gara del 2019 a Monza ed eravamo rimasti impressionati delle sue capacità di guida e del suo approccio al lavoro in pista. Sono sicuro che abbia tutto ciò che serve per far bene quest'anno" ha aggiunto il team manager Niccolò Gaglian.