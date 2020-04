Prosegue la preparazione di Rosso e CRAM per la F4 tricolore

Il piemontese, vincitore lo scorso anno del FIA Motorsport Games, il pilota italiano affronterà con le “frecce blu” di Erba la sua seconda stagione nel tricolore di F.4 con il chiaro obiettivo di proseguire nella striscia positiva inaugurata a Vallelunga in occasione delle “Olimpiadi del Motorsport”.

“Purtroppo in questo difficile momento dobbiamo trovare una soluzione al Coronavirus, dopodiché si ripartirà con il programma Motorsport. È un evento eccezionale che sta creando non pochi problemi ai team, in quanto non abbiamo entrate economiche. Speriamo di riuscire a ripartire il prima possibile in modo da poter organizzare qualche giornata di test in preparazione della prima gara", commenta Gabriele Rosei, titolare della CRAM Motorsport.

"Siamo fiduciosi nel nostro nuovo pilota Andrea Rosso, che ha dimostrato di avere un ottimo potenziale e di poter competere con i migliori avversari. Siamo anche fiduciosi nell'azione messa in essere da ACI Sport e WSK Promotion nel ripianificare tutti gli appuntamenti del 2020 appena le condizioni lo permetteranno".

Rosso ha aggiunto: “In questo periodo di lockdown mi sono allenato molto sia fisicamente che mentalmente perché ero e sono tuttora fiducioso che la stagione possa partire il prima possibile. Si stanno piano piano creando le condizioni per un rientro alla normalità e quindi penso che ci dovrebbero permettere di scendere in pista per i primi allenamenti nel rispetto delle norme di sicurezza anti diffusione del virus. La voglia di ripartire è tanta e non vedo l’ora di farlo con il sostegno di CRAM Motorsport”.