Patterson raggiunge BhaiTech per il campionato italiano F4

Dexter Patterson è il nuovo pilota del BhaiTech Racing per la stagione 2020 del Campionato Italiano Formula 4. Inglese, 16 anni, Patterson è Sauber Academy Driver ed uno dei più interessanti profili provenienti dal karting, categoria nella quale ha vinto il Campionato del Mondo Junior nel 2017.

Patterson, terzo nell’europeo karting 2019, ha partecipato a una serie di test con il team BhaiTech e constatata la competitività della monoposto, il buon feeling instaurato con la squadra, la struttura adeguata di BhaiTech, l’accordo per disputare assieme il campionato tricolore 2020 è stata una naturale conseguenza.

"Patterson è un pilota decisamente interessante, a livello kartistico ha vinto praticamente tutto e da tempo era nel nostro mirino. E’ un ragazzo di grande talento e siamo onorati che abbia scelto noi per il suo primo anno in monoposto. Nei test ha evidenziato chiaramente tutte le sue qualità, con lui svolgeremo altre prove prima dell’appuntamento iniziale che si terrà a Monza a metà maggio" ha detto il team manager Nicolò Gaglian.

"Sono felice di prendere parte al Campionato Italiano Formula 4 con BhaiTech Racing quest'anno. Dopo aver conosciuto meglio il team alla fine dello scorso anno completando un paio di test, spero in una buona stagione 2020. La mia sarà una curva d'apprendimento difficile dato che sarà il mio primo anno in monoposto. Non vedo l'ora di iniziare la stagione e di apprendere nuove capacità e tecniche" ha aggiunto Dexter Patterson.