Ollie Bearman si unisce alla VAR per conquistare il titolo della F4

Bearman ha catturato l'attenzione di Van Amersfoort Racing nel corso di una stagione da debuttante di successo lo scorso anno, con vittorie sia nel campionato F4 FIA italiano che in quello tedesco. Con la VAR, Bearman dovrebbe avere molte più opportunità di aumentare il suo numero di vittorie nel 2021, per non parlare della sfida per la conquista del titolo.

I suoi risultati lo scorso anno sono stati raggiunti nonostante i tempi di preparazione molto brevi: gareggiando solo a causa del ritardo imposto dalla pandemia al calendario 2020 che gli ha permesso di compiere 15 anni giusto in tempo per competere nella F4 FIA.

Il suo passaggio alle monoposto è stato fatto con una manciata di test al suo attivo, ma ha comunque superato molti piloti più esperti, segnando diversi podi, oltre alle sue due vittorie.

VAR è una squadra vincitrice di molteplici titoli, e dopo una prima stagione così impressionante in monoposto, il CEO del team Rob Niessink si è detto estremamente felice di avere Bearman a bordo.

“Mentre stavamo andando a vincere il campionato con i nostri piloti Red Bull Junior l'anno scorso, Ollie è stato uno dei ragazzi che ci ha sempre dato filo da torcere, e quando successivamente abbiamo testato con lui a dicembre, abbiamo immediatamente 'funzionato', ed entrambe le parti confidano nel successo della nostra cooperazione ", ha affermato Niessink. “Con Ollie, insieme agli altri piloti che annunceremo presto, sappiamo di avere di nuovo una formazione forte per lottare per il titolo. Facciamolo!"

Il successo di Bearman lo scorso anno è derivato dalla conquista del titolo karting sia del campionato European Junior che del World Junior nella classe X30 nel 2019. Lo studente della King Edward VI Grammar School ha anche avuto un trionfo nella X30 Winter Cup a Valencia, prima del passaggio alle monoposto.

Su quest'ultima mossa, Bearman ha dichiarato: "Sono davvero felice di unirmi a VAR per la stagione 2021 in F4. Abbiamo avuto un test molto positivo alla fine dello scorso anno e sono fiducioso che abbiamo la capacità di essere davvero forti insieme. Ci sono molti buoni team e piloti in F4, ma il nostro obiettivo è finire il 2021 con un titolo iridato. Non vedo l'ora di scendere in pista e prepararmi con la squadra per una grande stagione in arrivo".