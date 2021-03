Levi Rèvèsz con AKM Motorsport in F4

Il giovane ungherese (16 anni da compiere nel mese di marzo), è pronto a debuttare nella serie tricolore dopo essersi fatto le ossa con il team Kart Repubic, squadra con cui ha disputato recentemente il Campionato Mondiale ed Europeo.

Nell'ottica del suo impegno di questa stagione, in cui prenderà parte a tutti gli appuntamenti del calendario, proprio la scorsa settimana Révész ha completato due giorni di test a Vallelunga, dopo avere preso familiarità con la monoposto Tatuus della AKM Motorsport in due ulteriori sessioni svolte sempre quest'anno sulle piste di Varano e Misano.

Nonostante per lui si trattasse del debutto assoluto sul tracciato romano, Levi si è immediatamente messo in luce staccando un ottimo terzo responso al termine della prima giornata, percorrendo alla fine un totale di 197 giri.

Il team AKM Motorsport punta quest'anno a schierare al via del campionato due monoposto ed ulteriori novità verranno annunciate in seguito.

L'Italian Formula 4 Championship powered by Abarth si articolerà su sette differenti appuntamenti, con il via nel weekend del 15 e 16 maggio sul circuito francese del Paul Ricard, prima di approdare nell'ordine a Misano, Vallelunga, Imola, Red Bull Ring (in Austria), Mugello e Monza.