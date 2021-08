Kimi Antonelli sceglie Prema per il debutto in F4 italiana

Andrea Kimi Antonelli si prepara al debutto in monoposto e per farlo ha scelto di legarsi alla scuderia di riferimento nelle categorie propedeutiche: la Prema Powerteam.

La squadra diretta da Angelo Rosin ha infatti annunciato questa mattina di aver messo sotto contratto il talentuoso pilota italiano per i restanti round della Formula 4 italiana.

Antonelli, che nel mondo del kart si è costruito un nome grazie ai numerosi successi ed attualmente è sotto contratto con la Academy Mercedes, debutterà in monoposto in occasione dell’appuntamento del Red Bull Ring della prossima settimana, pochi giorni dopo aver compiuto quindici anni.

Oltre al round di Spielberg, Antonelli correrà anche i due appuntamenti conclusivi della stagione al Mugello ed a Monza così da completare la preparazione in vista del debutto full time in F4 l’anno successivo.

"Sono davvero felice di annunciare che mi unirò a Prema in queste ultime 3 gare del Campionato Italiano F4", ha dichiarato Antonelli. "Questa è una nuova sfida esaltante per me e non vedo l'ora di iniziare. Un grande ringraziamento va a Prema e Mercedes per avermi dato questa fantastica opportunità".

A dare il benvenuto ad Antonelli in Prema è stato il Team Principal della scuderia, Angelo Rosin: "Antonelli è uno dei prospetti più interessanti visti nel karting. Ha impressionato fin dalla piccola età e ha ottenuto molti successi".

"Sarà molto interessante per noi vederlo adattarsi ad una nuova tipologia di competizioni. Passare alle monoposto non è mai un compito facile perché è un'esperienza completamente nuova, quindi lo assisteremo in questa transizione. Siamo anche noi impazienti di assistere al suo debutto in F4".