Hamda Al Qubaisi si unisce alla Prema in F4

Un pilota di seconda generazione e membro del programma Abu Dhabi Racing, Hamda è la figlia del pilota di Endurance Khaled Al Qubaisi e la sorella minore della collega pilota di monoposto Amna Al Qubaisi. Avendo iniziato la sua carriera professionale nel 2019, ha vissuto la sua prima stagione a tempo pieno nel 2020, migliorando costantemente i suoi risultati nonostante i problemi logistici causati dalle restrizioni di viaggio.

Ciononostante, provenendo da un inverno vincente nella serie di Formula 4 degli Emirati Arabi Uniti, ha ottenuto tre piazzamenti nella top 10 complessiva e molte gare positive nel 2020. All'inizio di quest'anno, ha raccolto altre tre vittorie negli Emirati Arabi Uniti, preparando le basi per la parte principale della stagione.

"È fantastico dare il benvenuto a Hamda nel nostro team per la stagione 2021. Abbiamo già lavorato con lei in passato ed è stata un'esperienza davvero positiva. Ha una passione genuina per gli sport motoristici e il suo entusiasmo è stimolante e motivante. Non vediamo l'ora di partire e vederla fare sempre più progressi lungo la strada. Ha già impressionato in questa stagione nel campionato degli Emirati Arabi Uniti e sono sicuro che migliorerà ancora", ha detto il team principal Angelo Rosin.

"Sono molto entusiasta di unirmi a Prema nel 2021 per la mia sfida nel campionato italiano di Formula 4. Ho avuto una grande stagione nella serie degli Emirati Arabi Uniti e non vedo l'ora di iniziare a prepararmi per la nuova stagione in Europa con il team. Un grande grazie ad Abu Dhabi Racing, Strata, Kaspersky e la mia famiglia per il continuo supporto!", ha aggiunto Hamda Al Qubaisi.

Amna Al Qubaisi Photo by: Virgin Racing