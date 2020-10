Formula 4: nuova collaborazione AKM-Cetilar Racing per Barnard

Novità per la tappa di Monza dell'Italian F4 Championship powered by Abarth, dove la monoposto schierata dal team AKM Motorsport by Antonelli per Taylor Barnard, sfoggerà un'inedita livrea Cetilar Racing.

"Non posso che essere onorato del fatto che un marchio così prestigioso abbia deciso di supportare il nostro impegno e quello di Taylor Barnard nella Formula 4 - ha commentato Marco Antonelli - Sono inoltre felice di stringere questa partnership con Roberto Lacorte, che è prima di tutto un super sportivo e un grande appassionato di motori: il suo entusiasmo è realmente contagioso e sarà un’ulteriore spinta a dare il 100 per cento nel weekend di Monza”.

Il giovane pilota inglese (16 anni), in arrivo dal team Kart Republic di Dino Chiesa, dopo aver fatto un ottimo debutto nel precedente round del Mugello, centrando subito un migliore undicesimo piazzamento su un totale di 29 piloti in pista, correrà dunque con i colori del brand già presente nel kart e nel Mondiale FIA WEC (inclusa la 24 Ore di Le Mans) con la Dallara LMP2 dello stesso Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Andrea Belicchi, oltre che sponsor quest'anno di Fernando Alonso nel Rally Dakar.

“Cetilar Racing nasce dalla passione e dall’amore per il motorsport, che ci spinge a credere e a sostenere progetti con obiettivi chiari e condivisi. La partnership con AKM Motorsport by Antonelli per supportare Taylor Barnard, rientra perfettamente in questi termini, perché coinvolge importanti personalità del motorsport che sono animate dallo stesso spirito e dalla stessa passione", ha aggiunto Roberto Lacorte.

Nell'ottica dell'imminente weekend il team AKM Motorsport by Antonelli annuncerà a brevissimo la sua line-up completa che include anche un'ulteriore novità.