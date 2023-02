Formula 4 | La Prema schiera Aurelia Nobels per la stagione 2023

Carica lettore audio

Prema Racing ha annunciato che Aurelia Nobels si unirà al team di Formula 4 per un programma 2023 che comprenderà il Campionato Italiano.

La pilota brasiliana, nata il 7 gennaio 2007, ha iniziato la sua carriera nel karting in Brasile prima di gareggiare a livello internazionale nel 2020 e nel 2021.

Nel 2022 ha fatto il suo debutto in monoposto nel campionato brasiliano di Formula 4 e in alcune gare selezionate dei campionati spagnolo e danese.

In seguito ai suoi promettenti risultati, alla fine dell'anno ha vinto la selezione FIA Girls on Track - Rising Stars ed è entrata a far parte della Ferrari Driver Academy. Per il 2023 sarà supportata da Iron Dames e si schiererà per la prima volta con la squadra nella gara di apertura del Campionato italiano di F4 a maggio.

Angelo Rosin - Team Principal: "Aurelia ha dimostrato di essere molto promettente e siamo felici di averla tra le nostre fila. Ha fatto molto e il suo talento non è passato inosservato. Siamo felici di lavorare con lei e di collaborare con Ferrari Driver Academy e Iron Dames per aiutarla a raggiungere il suo pieno potenziale con un programma di alto profilo".

Aurelia Nobels: “Sono molto felice di avere la possibilità di gareggiare nel campionato italiano di Formula 4, una delle categorie di monoposto più competitive in assoluto. Ovviamente non sarà una sfida semplice ma non vedo l’ora di salire in macchina e iniziare a lavorare per crescere e migliorare. Avere la responsabilità di poter correre nelle file di Prema e come rappresentante della Ferrari Driver Academy è un grande privilegio e mi permetterà di affinare le mie abilità di pilota. Sono impaziente di conoscere tutti i membri della squadra e di cominciare la stagione. Voglio anche ringraziare Iron Dames per il supporto e la FIA Women in Motorsport Commission il cui programma Girls on Track – Rising Stars mi ha permesso di avverare quello che per me era solamente un sogno".