Formula 4, Imola, Gara 1: Bearman vince e vola in campionato

Oliver Bearman fa 6 di seguito all’Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il pilota britannico di Van Amersfoort Racing non si ferma più e, anche sul circuito che ha ospitato il Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula 1, vince e convince davanti ai suoi compagni di squadra Nikita Bedrin e Joshua Dufek.

Un podio tutto arancio nero anche grazie agli episoi che, nel corso della gara, hanno messo fuori dai giochi Leonardo Fornaroli, Kirill Smal e Sebastian Montoya.

Il piacentino di Iron Lynx sbaglia alla curva del tamburello e finisce nella sabbia, costretto successivamente al ritiro. Nello stesso momento Leonardo Bizzotto (BVM Racing) tampona violentemente Bence Valint (Van Amersfoort Racing) con la safety car costretta ad entrare in pista.

Alla ripartenza, prima della bandiera verde, alla Rivazza, il russo di Prema Powerteam Kirill Smal entra in contatto con Montoya. Smal danneggia l’ala anteriore della sua Tatuus, mentre Montoya accusa problemi al posteriore alcuni giri dopo ed è costretto, anche lui, al ritiro. Ne approfittano gli uomini di Van Amersfoort che conquistano una tripletta.

Quarto al traguardo è Erick Zuniga (Muecke Motorsport) che si mette alle spalle Conrad Laursen (Prema Powerteam) e Samir Ben (Jenzer Motorsport) che completano il podio rookie. Sfortunato Francesco Braschi, in lotta per la terza posizione fino a pochi giri dal termine, ma costretto ad alzare bandiera bianca per un problema tecnico. Settima piazza per Pietro Armanni (Iron Lynx), quarto tra gli esordienti. Completano la top 10 Piotr Wisnicki (Jenzer Motorsport), Vittorio Catino (Cram Motorsport) e Jorge Garciarce (Jenzer Motorsport).

Domani alle 10.20 il via di gara 2, mente la terza gara, che chiuderà il quarto round stagionale, scatterà alle 17.15.

Oliver Bearman, Van Amersfoort Racing 1 / 19 Foto di: Davide Cavazza Sebastian Montoya, Prema Powerteam 2 / 19 Foto di: Davide Cavazza Sztuka Kacper, AS Motorsport 3 / 19 Foto di: Davide Cavazza Al Qubaisi Hamda, Prema Powerteam 4 / 19 Foto di: Davide Cavazza Bence Valint, Van Amersfoort Racing 5 / 19 Foto di: Davide Cavazza Conrad Laursen, Prema Powerteam 6 / 19 Foto di: Davide Cavazza Erick Zuniga, Muecke Motorsport 7 / 19 Foto di: Davide Cavazza Jonas Ried, Muecke Motorsport 8 / 19 Foto di: Davide Cavazza Joshua Dufek, Van Amersfoort Racing 9 / 19 Foto di: Davide Cavazza Leonardo Fornaroli, Iron Lynx 10 / 19 Foto di: Davide Cavazza Levente Revesz, AKM Motorsport 11 / 19 Foto di: Davide Cavazza Lorenzo Patrese, AKM Motorsport 12 / 19 Foto di: Davide Cavazza Maceo Capietto, Prema Powerteam 13 / 19 Foto di: Davide Cavazza Maya Weug, Iron Lynx 14 / 19 Foto di: Davide Cavazza Nicolas Baptiste, Cram Motorsport 15 / 19 Foto di: Davide Cavazza Nikita Bedrin, Van Amersfoort Racing 16 / 19 Foto di: Davide Cavazza Nicolas Baptiste, Cram Motorsport 17 / 19 Foto di: Davide Cavazza Kacper Sztuka, AS Motorsport 18 / 19 Oliver Bearman, Van Amersfoort Racing 19 / 19 Foto di: Davide Cavazza