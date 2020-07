Formula 4: già più di 30 iscritti alla stagione 2020

L’Italian F4 Championsip powered by Abarth parte deciso, con oltre 30 piloti già iscritti ad oggi per la prima gara di campionato a Misano in occasione dell’ACI Racing Weekend del fine settimana del 1 e 2 agosto.

Importante anche il numero di team che saranno presenti, ben 13: Abu Dhabi Racing, AKM Motorsport, AS Motorsport, Bhai Tech Racing, BWT Muecke Motorsport, Cram Motorsport, DRZ Benelli, Iron Lynx, Jenzer Motorsport, G4 Racing, Prema Powerteam, Technorace e Van Amersfoort racing.

Tutto ciò per un campionato che è ancora una volta a respiro internazionale, con team italiani, ma anche svizzeri, olandesi, spagnoli, tedeschi, degli Emirati Arabi Uniti e slovacchi.

Nonostante le difficoltà legate allo stop forzato per il lockdown, l’Italian F4 Championship powered by Abarth si dimostra così ancora una volta il campionato di riferimento a livello mondiale nel passaggio dal kart alle formule, ed a conferma di ciò anche quest’anno la partecipazione risulta elevata, con un ulteriore potenziale di team e piloti previsti nelle successive gare di campionato.