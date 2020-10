Formula 4: AKM Motorsport a Monza fa debuttare Fluxá

AKM Motorsport a quota tre nella tappa di Monza dell'Italian F4 Championship powered by Abarth. Sul circuito brianzolo, che ospita questo weekend il quinto dei sette appuntamenti della serie tricolore, la squadra guidata da Marco Antonelli si presenterà al completo.

Riconfermati i due rookie Taylor Barnard e Lorenzo Patrese, che nel precedente round del Mugello sono stati protagonisti di un ottimo esordio nella categoria cadetta.

Per Barnard, che sfoggerà questo fine settimana sulla sua vettura un'inedita livrea Cetilar Racing (frutto della nuova partnership con il brand italiano legato già al mondo del kart e del Mondiale FIA WEC), in Toscana era arrivato un miglior 11° posto nella prima gara.

Bene anche Patrese (15 anni, figlio dell'ex pilota di Formula 1 Riccardo), al proprio debutto assoluto in auto, protagonista di un'ottima crescita durante tutto il fine settimana in cui ha raccolto un 16° ed un 17° piazzamento su un totale di 29 vetture al via, prima di rimanere coinvolto senza colpe in un contatto che in Gara 3 lo ha messo definitivamente fuori dai giochi.

A Monza però ci sarà anche una novità. Quella dello spagnolo Lorenzo Fluxá, anche lui 15enne e in arrivo dal kart nonostante abbia già un'esperienza nella F4 iberica e nella serie UAE.

A dare il via al weekend saranno già domani le due consuete sessioni di prove libere. Sabato si svolgeranno le qualifiche (articolate sempre su due differenti turni), mentre la prima delle tre gare della durata di 30 minuti più un giro è in programma alle 15.15. Domenica Gara 2 scatterà alle 10, con Gara 3 che prenderà il via alle 15.50.