F4 | Vittoria in rimonta per Antonelli in Gara 1 a Spa

Un successo netto, costruito al termine di una rimonta sontuosa. Andrea Kimi Antonelli ha iniziato alla grande il weekend di Spa-Francorchamps, terzo round dell’Italian F4 Championship, ottenendo la vittoria in Gara 1.

Scattato perfettamente dalla pole, Kimi ha visto le proprie possibilità di successo rischiare di andare in fumo già al primo giro quando James Wharton, scattato dalla seconda posizione in griglia, ha cercato di sopravanzarlo alla staccata di Les Combes.

Il pilota del vivaio FDA è arrivato lungo in frenata portando fuori traiettoria il compagno di team. Wharton, dopo l’errore, è retrocesso in quarta piazza mentre Antonelli in quinta.

Nonostante questo imprevisto, Kimi non ha perso assolutamente la calma. Consapevole del passo nettamente superiore rispetto al resto del gruppo, il bolognese ha dapprima sopravanzato in un sol colpo, con una splendida manovra, sia Wharton che Wurz per portarsi così in seconda posizione alle spalle di Camara.

Kimi ha poi messo nel mirino il brasiliano della FDA riducendo a vista d’occhio il gap sino a bruciarlo al quinto giro.

Una volta salito al comando, Antonelli ha avuto vita facile. Il bolognese della PREMA ha subito preso il largo andando a conquistare un successo ampiamente meritato e lasciando Camara, in crisi di gomme, alle prese con la furia di Wharton.

Il brasiliano è stato bravo nel cercare di non fornire mai la scia al compagno di squadra sul lungo rettilineo del Kemmel e nel chiudere sempre la traiettoria interna alla staccata di Les Combes.

Wharton ha poi perso ogni possibilità di attacco al termine del penultimo giro, quando è arrivato leggermente lungo alla chicane della Bus Stop perdendo contatto da Camara.

L’errore ha consentito a Charlie Wurz di farsi sotto, ma anche in questo caso Wharton è riuscito a resistere e conquistare il terzo gradino del podio, mentre l’austriaco ha dovuto masticare amaro dopo aver retto la pressione costante di Amand e Bedrin.

Buona la rimonta di Alex Dunne che nonostante la partenza dalla quattordicesima posizione è riuscito a risalire sino all’ottava piazza alle spalle di Taylor e davanti a Conrad Laursen e Nikhil Bohra.

Domani si replica con Gara 2 che scatterà alle 9:40, mentre Gara 3 prenderà il via sempre domenica ma alle 17:25.