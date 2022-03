F4 | Van Amersfoort Racing annuncia Emerson Fittipaldi Jr.

Carica lettore audio

Compie 15 anni oggi, figlio del 2 volte Campione Mondiale di F1 Emerson Fittipaldi, di cui porta il nome, rende noto che gareggerà con il team olandese Van Amersfoort Racing in Formula 4.

Come lecito attendersi, Emerson, che preferisce Emmo Jr., è stato introdotto al mondo delle corse e ha iniziato molto la carriera nel karting molto presto. Durante questo periodo, Fittipaldi ha attirato l’attenzione vincendo il Sao Paulo State Championship a 7 anni, per poi seguitare con una impressionante lista di risultati.

Emmo Jr. ha mosso i primi passi della sua carriera nelle competizioni internazionali, gareggiando su circuiti e in campionati in America Latina, Stati Uniti e Canada. Come membro della Sauber Academy, il programma junior F1 di Alfa Romeo, il giovane brasiliano si è spostato su circuiti europei subito dopo la conclusione della carriera kartistica in favore della Formula.

Emmo Jr. è passato alle monoposto già lo scorso anno, ancora 14enne, entrando nel campionato F4 danese, che consente la partecipazione di piloti sotto i 15 anni. Si è comportato bene sin dalle prime battute, assicurandosi una terza piazza nella classifica generale del campionato, valida per la P2 nella classifica F4 (Il campionato danese si divide in F4 e F5).

Nel campionato Danese il giovane brasiliano ha subito fatto un’ottima impressione guadagnando 2 finali in P2 durante il primo appuntamento di gara. A fine stagione, Fittipaldi ha finito in top 5 in tutte le gare tranne una, è salito sul podio 15 volte ottenendo 3 vittorie.

“Nonostante la giovane età, Emmo Jr. ha già collezionato risultati impressionanti” commenta Rob Niessink, CEO di VAR. Continua: “Quale figlio di un 2 volte Campione del mondo di F1, non è strano vedere che Emerson legge e scrive motorsport. È un giovane brillante, intelligente e talentuoso naturalmente portato per le corse, come non capita spesso di vedere. Certo, ha davanti a sé diverse sfide. È giovane e ha molto da imparare, ma abbiamo piena fiducia nella sua capacità di lavorare con il team e fare progressi. Emerson ha capacità comunicative che vanno oltre la sua età, il che lo aiuterà ad andare avanti nel percorso. Siamo fieri di avere l’opportunità di guidarlo nel suo percorso per salire di livello e gli offriremo il nostro pieno supporto in ogni modo, dentro e fuori dalla pista!”

Le serie di Formula 4 sono il percorso designato dalla FIA per i giovani talenti per passare dal karting al mondo delle gare di monoposto. Si tratta, per certo, del perfetto punto di accesso

al motorsport e ha visto passare tra le sue fila un’estesa lista di piloti di successo. Il 2022 segna una nuova era per la F4, con l’introduzione della Tatuus di seconda generazione. Le serie F4 FIA sono le ultime ad adottare il sistema HALO, allineandosi a tutte le altre categorie FIA sulla “Strada per la F1”.

Il giovane Fittipaldi è impaziente di iniziare la stagione. Il suo commento: “ho avuto un grande debutto in F4 lo scorso anno. Un anno difficile, c’era molto da imparare, ma ho adorato ogni minuto passato a correre in macchina! Ho passato l’inverno a prepararmi, sia mentalmente che fisicamente, e mi sento più che pronto a iniziare la stagione. Affronterò una dura concorrenza quest’anno, me ne rendo conto, ma la sfida mi motiva, per questo non vedo l’ora di iniziare! Iniziare la stagione con Van Amersfoort Racing mi dà ancora più fiducia. Ho passato molto tempo con il team, preparandomi con il simulatore, iniziando a conoscere il team e così via. Mi sono sentito benvenuto fin dai primi momenti. Mi ritrovo perfettamente nella loro passione e dedizione al successo, sono più che pronto per cominciare!”

Van Amersfoort Racing è un team professionale con sede nei Paesi Bassi. Fondato da Frits van Amersfoort nel 1975. Da allora, Van Amersfoort Racing ha costruito una lunga tradizione nel supportare i piloti nel passaggio a livelli superiori. Piloti come Max e Jos Verstappen, Charles Leclerc, Mick Schumacher, Kevin Magnussen e Guido van der Garde hanno tutti gareggiato nel team omonimo di Frits van Amersfoort nei primi periodi della carriera prima di approdare in Formula 1.