F4 | Sztuka torna alla vittoria in Gara 3 al Red Bull Ring

In gara 3 al Red Bull Ring, l’ultima delle gare di qualifica, arriva la vittoria di Kacper Sztuka. Il pilota di US Racing torna di nuovo sul gradino più alto del podio, per la seconda volta in questa stagione, dopo Imola. Il polacco porta a casa una vittoria non facile: subito lanciato dallo start nella bagarre con Conrad Laursen, PREMA Racing, sfrutta alle meglio le Safety Car, prima passando il rivale, poi, sfilato primo con l’uscita di Antonelli e Barnard, mantiene la testa della gara con una ripartenza da manuale. Scappa in fuga e costruisce margine con un passo eccezionale. Secondo sul podio è il nuovo arrivo di casa Prema Racing, al weekend d’esordio nell’Italian F.4, Ugo Ugochukwu.

L’italoamericano scatta dalla prima fila, ma nel caos del gruppo di testa al via finisce a lottare dalla P5 per risalire. Dopo una lunga battaglia con Conrad Laursen ha la meglio e porta a casa la seconda piazza e vittoria Rookie in gara 3 con un sorpasso all’interno in curva dopo essere messo ruota contro ruota con il compagno di squadra.

Laursen, danese di Prema, pertanto chiude in P3 dopo aver a lungo guidato l’inseguimento a Sztuka. In P4 e secondo sul podio rookie Martinius Stenshorne, Van Amersfoort Racing, che regala spettacolo in pista: partito in P10 lotta a lungo nella zona punti, poi inizia la risalita fino a chiudere a un passo dal podio assoluto. Quinto Nikita Bedrin, PHM Racing, Campione Rookie uscente del 2021, seguito da Charlie Wurz che completa quindi così anche il podio Rookie come secondo pilota di PREMA Racing. Il pilota austriaco resiste anche a un contatto in gara, riuscendo a concludere con un ottimo piazzamento nonostante i danni alla vettura.

Podio: Ugo Uguchukwu, Kacper Sztuka e Conrad Laursen Photo by: acisportitalia.it

Settimo a passare la linea finale è Nikhil Bohra, US Racing, seguito da Maya Weug, Iron Dames, che ottiene così la vittoria di classe su Victoria Blokhina (la pilota di PHM Racing chiude in P15). Nono è Marcus Amand, franco finnico di US Racing, che torna a punti dopo il ritiro di gara 2 in seguito a un contatto che lo aveva visto anche penalizzato in griglia. Oggi Amand è partito dalla P19 e ha iniziato la scalata fino a guadagnare dieci posizioni. La P10 in gara 3 va invece allo svedese di BVM Racing, William Karlsson. Ancora sfortuna invece per il suo compagno di squadra, Alfio Spina: il siciliano, di nuovo nel pieno della lotta per il podio, è fermato da un contatto con Wurz. Non segnando un risultato valido in nessuna delle due gare del weekend, Spina è tra i 4 piloti a non qualificarsi per la gara finale di questa sera (start alle 17.25).

A non qualificarsi sono poi Anandraj Rishab (BWR Motorsport), Ismail Akhmed (AKM Motorsport) e Francisco Soldavini (Maffi Racing).

Chiude eccezionalmente sul fondo dello schieramento il leader di Campionato, Andrea Kimi Antonelli, PREMA Racing, che scatta da poleman e guadagna la testa della gara, vincendo subito le resistenze di Taylor Barnard, PHM Racing, che gli si affianca allo start. Poi Anandraj Rishab, BWR Motorsport, perde il controllo in curva e finisce contro il muretto. La sua Tatuus è danneggiata e rimane ferma in pista (pilota ok). In ripartenza dalla conseguente Safety Car, Barnard è autore di un’ottima ripartenza e riporta in vita l’acceso duello con Antonelli. Questa volta tocca, il bolognese ha un’escursione sul prato, mentre il britannico di PHM Racing rompe nel contatto il front wing. Nel conseguente contatto tra Spina e Wurz, con Safety Car per il recupero della vettura di Spina, i due hanno modo di riunirsi alla gara.

Barnard riesce a risalire posizioni, ripartendo ventiquattresimo chiude in P15, mentre Antonelli chiude invece sul fondo della classifica di gara 3.

Adesso l’ultima gara del fine settimana, con 36 piloti pronti a scendere in pista, è pronta a prendere il via alle 17.25, in conclusione del 5° round dell’Italian F.4 Championship certified by FIA al Red Bull Ring. La griglia di partenza promette già un grande spettacolo con Alexander Dunne, US Racing, in pole position affiancato dal compagno di squadra Kacper Sztuka. Seconda fila a PREMA Racing con Ugo Ugochukwu e James Wharton, quindi Kimi Antonelli in terza fila affiancato da Martinius Stenshorne. A scattare dalla quarta fila invece il secondo in classifica assoluta piloti, Rafael Camara (PREMA Racing), con Nikhil Bohra (US Racing).

La gara finale sarà trasmessa in diretta sui canali Facebook e Youtube dell’Italian F.4 e su www.motorsport.com

Kacper Sztuka: “sono partito in P3, la mia partenza non è stata buona. A tratti sono stato quinto, poi ho lottato con Conrad [Laursen]. Poi il contatto davanti, certamente ha reso tutto più facile, ma ad essere onesti penso che avrei comunque potuto lottare per la vittoria anche se i due di testa non fossero usciti. Credo sia stata una buona gara e siamo piuttosto ottimisti per l’ultima.”

Ugo Uguchukwu: “è stata una gara molto buona. Alla partenza c’è stato un po’ di caos e sono andato un po’ indietro in quinta posizione, però sono risucito a recuperare e tornare in P3. Poi era una battaglia molto difficile per il secondo. Forse ero un po’ più veloce del primo, ma ero troppo lontano per prenderlo.”