F4, Red Bull Ring, Gara 3: Minì primo con tenacia

Non si direbbe veramente un Rookie, il talento italiano del Prema Powerteam e membro dell'ACI Team Italia. Sempre più davanti in campionato, Gabriele Minì vince gara 3 resistendo con carattere, tenacia e maturità ad un Joshua Duerksen che in realtà è il più veloce in pista.

Il pilota della Muecke Motorsport infatti dalla sesta posizione risale in seconda superando in sequenza Bearman, Edgar e Crawford. Solo il vincitore finale e leader del campionato Gabriele Minì riesce a tenere Duerksen alle spalle per tantissimi giri.

"E' stata dura, prima con Crawford e poi con Duerksen, tenere la testa, ma ottimo risultato anche per il campionato", ha commentato Minì.

"Impossibile sorpassare con le turbolenze della scia che rendevano prima sottosterzante, e poi sovrasterzante la vettura", ha spiegato Duerksen.

Vince quindi Minì, davanti a Duerksen, Crawford, Edgar e Bearman.

Il prossimo appuntamento dell'Italian F4 Championship powered by Abarth si svolgerà sul circuito di F1 del Mugello il fine settimana del 4 ottobre.