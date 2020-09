F4, Red Bull RIng, Gara 1: Duerksen vince dalla pole

Duerksen, Minì, Edgar, Crawford, Beaman e Pizzi, questa la classifica finale di gara 1, su un circuito del Red Bull Ring divenuto finalmente caldo, dopo una mattina fredda.

Chi è comunque il più veloce è il vincitore, Joshua Duerksen della Muecke Motorsport, che scatta bene dalla pole, ma è eccezionale anche nelle due ripartenze dopo l'ingresso della safety car a seguito di un paio di incidenti nelle retrovie.

Gabriele Minì (Prema Powerteam e ACI Team Italia) scatta invece un po' in ritardo dalla seconda posizione, ma riesce a tenere dietro Jak Crawford (Var e Red Bull Junior Team), che combatterà, ma verrà superato dal compagno di team Jonny Edgar.

"Tutto perfetto, ringrazio il team per il lavoro favoloso. Domani gara 2 sarà più difficile perchè problemi elettrici mi hanno rallentato nella QP2 e partirò dietro", ha commentato il vincitore di gara 1.

"Qualcosa è cambiato, forse la pista più calda, e non ho potuto combattere per la prima posizione. Ottimi comunque i punti per il campionato", ha commentato Gabriele Minì a fine gara.

Gara 2 domani partirà alle 10.30.