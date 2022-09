F4 | Red Bull Ring, Gara 1: Alex Dunne torna a vincere

Carica lettore audio

Il sabato al Red Bull Ring inizia con gara 1, la prima delle tre gare di qualifica, che vede in pista i piloti del gruppo B e C. Dopo un’intensa battaglia che ha visto 4 piloti fuori dalla gara già nei primi minuti, Alexander Dunne, US Racing, è tornato a vincere. L’irlandese mancava dal primo gradino del podio da Imola, dove aveva conquistato ancora una stupenda vittoria in condizioni climatiche non molto differenti dalla gara odierna.

La pista è infatti scivolosa per le piogge di questa notte, ma il meteo si mantiene sereno per tutta la durata della gara. Dunne, guadagnata la testa, mantiene la leadership difendendosi magistralmente dagli attacchi di James Wharton, PREMA Racing. Proprio il pilota australiano cerca di cogliere fino all’ultimo la vittoria in gara 1, sembra farcela in curva 4, quando dà sfoggio di grande velocità e si insinua brevemente davanti, ma l’avversario ha la meglio sulle traiettorie.

Wharton deve quindi “accontentarsi” del secondo gradino del podio e vittoria Rookie. Nel giro finale Ugo Ugochhukwu, italo-americano di PREMA Racing, lotta già al round d’esordio nell’Italian F.4 per la vittoria di gara. Stabilmente in P3, approfitta della bagarre in testa per recuperare il gap sul compagno e, nel finale, si fa sotto cercando di sorpassare Wharton, ma non riesce a finalizzare. Un risultato eccezionale dunque, alla prima nella serie tricolore, la più competitiva nel panorama internazionale, ma che non sorprende essendo già note le qualità del pilota nella serie inglese.

Quarto sotto la bandiera a scacchi è Nikita Bedrin, PHM Racing, ma il pilota riceve poi 10’’ di penalità post gara per l’incidente che ha causato il nel primo giro il ritiro di Valerio Rinicella, AKM Motorsport, e scivola in P7. P4 a Nikhil Bohra, che completa il podio Rookie: riesce a recuperare posizioni partendo dalla quarta fila, sfruttando a pieno la partenza muovendo all’interno e poi, ancora, riparte bene dalla Safety Car, approfittando della confusione davanti per chiudere quarto.

Ottimo risultato poi per Brando Badoer, pilota italiano di Van Amersfoort Racing, che porta a casa il miglior piazzamento di stagione qui al Red Bull Ring con la P5 assoluta, chiudendo davanti al compagno di squadra, il norvegese Martinius Stenshorne. Ottava piazza per l’altro pilota irlandese in gara, Adam Fitzgerald, che trova il passo giusto con la vettura di R-ace GP, e chiude in zona punti. A completare la top 10, ancora un pilota del team olandese Van Amersfoort Racing, Jules Castro, che precede sotto la bandiera a scacchi l’esordiente assoluto Nicola Lacorte, Iron Lynx. Ottimo il risultato del pilota italiano, che riesce a chiudere a punti nella prima gara in Formula 4.

Chiude invece diciottesimo il poleman di gara, Rafael Camara, PREMA Racing, che dopo aver condotto nelle prime fasi, perde la leadership in seguito a un bel sorpasso sull’esterno da parte di Dunne, poi scivola indietro di qualche posizione. In fine, cercando di riguadagnare la testa tocca, Taylor Barnard, PHM Racing, perde l’ala frontale e finisce nelle retrovie.

Anche Barnard subisce danni dal contatto e, dal lottare per la testa della corsa, chiude gara 1 ultimo. Ritirato invece, prima del completamento del primo giro, Alfio Spina, che con i colori di BVM Racing arriva in Austria pronto a lottare per le posizioni di vertice partendo dalla terza fila. Il siciliano è coinvolto nell’incidente che elimina da gara 1 anche Ivan Franco Domingues, Iron Lynx.

Domingues si gira davanti al pilota BVM in seguito a un contatto con Marcus Amand, US Racing. Il franco-finnico del team tedesco è poi a sua volta costretto allo stop e viene penalizzato con la perdita di 5 posizioni in griglia nella seconda gara di oggi. Arriva una penalità anche per Ethan Ischer, Jenzer Motorsport, che riceve un drive through convertito in 25’’ per la partenza anticipata.

Ancora una gara al via oggi, sabato 10 settembre, con i piloti dei gruppi A e B, al via alle 14.45. Domani, domenica 11 settembre, alle 10.35 gara 3 con i piloti del gruppo A e C, quindi la gara finale con i 36 qualificati al via alle 17.25.