F4 | Pronto all'esordio il figlio d'arte Davide Larini

Il 22 e 23 aprile all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola inizia il Campionato Italiano di Formula 4: è la miglior palestra che si possa trovare per mettere in mostra il talento di guida nelle quattro ruote. E' anche una delle più difficili: lo scorso anno 20 giovanissimi piloti andati a punti e solo due erano italiani.

Uno di loro ha concluso campione: Andrea Antonelli; per tutti il sogno è di ripeterne il percorso. Tra gli esordienti della stagione 2023, Davide Larini inizierà la sua avventura in monoposto con una squadra, la AKM Motorsport, che è quella di famiglia del campione in carica.

Il pilota di Lido di Camaiore, classe 2007, è salito per la prima volta su una Tatuus T421 della squadra bolognese a fine 2022, dopo aver effettuato tra luglio e novembre allenamenti su una vettura in versione utilizzata fino al 2020, appositamente acquistata dal padre Nicola, pilota ufficiale di case italiane come Ferrari e Alfa Romeo.

Il debutto di Davide Larini in Formula 4 con la AKM Motorsport

Quel test a Vallelunga ha aperto la strada nel 2023 ad altri in programma sulle piste di Misano Adriatico, Imola, Mugello, Spa e Monza, allenamenti seguiti per il team AKM Motorsport da Luca Baldisserri, tecnico attivo a Maranello proprio negli anni in cui il padre di Davide era collaudatore del Cavallino.

Malgrado la differenza di esperienza alle spalle, Davide ha retto bene il confronto coi migliori avversari dei team abituali protagonisti, convincendo il team ed i genitori di avere quello che ci vuole per iniziare a misurarsi anche in gara, come avverrà tra pochi giorni a partire da Imola.

"L'obiettivo principale è quello di fare esperienza in un campionato che so sarà molto difficile, anche perché molti piloti hanno già iniziato dall'anno scorso e sono alla seconda stagione in Formula 4, mentre altri nuovi piloti sono già partiti partecipando alla "Winter Series" o alle gare a Dubai", ha commentato Davide.

Che ha poi aggiunto: "Il secondo obiettivo più grande sarà quello di cercare di dare punti alla squadra; sarebbe incredibile arrivare a punti già alla prima gara. Ho partecipato ai test e quindi sono allenato in pista e mi sono allenato anche fuori dagli autodromi sia fisicamente che mentalmente. Quindi adesso mi sento pronto alla competizione, sono determinato e ottimista".

