F4: Nikita Bedrin ingaggiato dalla VAR per il 2021

Van Amersfoort Racing ha contrattualizzato Nikita Bedrin. Il giovane russo si unisce alla squadra di successo VAR nell'F4 e competerà in tutto l'Italian F4 Championship powered by Abarth e anche in alcuni appuntamenti selezionati della serie F4 tedesca ADAC.

Il nativo di Belgorod, si è messo al volante di un kart alla tenera età di 5 anni. Le condizioni meteo locali non consentivano il pieno svolgimento delle stagioni di karting, il che ha "obbligato" Bedrin a trasferirsi in zone più calde già all'età di 10 anni. Il tuo talento era ovvio e vivere in Italia, a due passi dal tracciato di Lonato, si è rivelato ottimo per la carriera motoristica di Nikita.

La lista delle realizzazioni di Bedrin è a dir poco impressionante. In una finestra temporale di meno di 4 anni, l'adesso quindicenne ha collezionato trofei ai più alti livelli del karting e ha concluso la sua carriera con la vittoria del prestigioso OK WSK Super Master Series 2020.

L'occhio attento di VAR ha riconosciuto il talento di Nikita molto tempo fa. Rob Niessink, AD della Van Amersfoort Racing spiega: "Crediamo fermamente che l'esperienza di karting sia un elemento essenziale per il successo nel percorso di crescita di un pilota. Attraverso il talento e la dedizione estrema Nikita ha stupito le folle internazionali con le sue performance. Il passo alla F4 è grande però, specialmente quando si tratta del Campionato Italiano e quello Tedesco".

"In preparazione della stagione che sta per iniziare Nikita ha accumulato esperienza sui tracciato partecipando alla UAE F4 Championship. E' stato un buon modo di familiarizzare con le caratteristiche di una vettura F4. Anche grazie a ciò non c'è pressione per questa stagione, Nikita è estramemente desideroso di cominciare e sta attualmente lavorando molto duramente con il team per prepararsi al meglio".

"E' davvero una gioia vedere qualcuno così giovane mostrare tale dedizione! Insieme a Nikita, i nostri ragazzi sono impazienti di cominciare e supportarlo in quello che sarà il porssimo passo della sua carriera."

Il campionato principale di Bedrin sarà l'altamente competitivo Italian F4 Championship powered by Abarth. Per ottimizzare il tempo speso in pista, farà anche qualche gara in round selezionati dell'ADAC German F4.

"Sono elettrizzato per tutto ciò che sta arrivando, già ora, ma anche nel prossimo futuro! - ha detto Bedrin - Attualmente sto lavorando con il team VAR per arrivare pienamente preparato all'inizio della stagione. Posso dire onestamente che essere contornati da un team motivato e dedito almeno quanto lo sono io è una bella sensazione."

"So che avrò un anno difficile davanti a me e il mio focus sarà sull'apprendimento, ma essendo la persona competitiva che sono, cercherò di fare la differenza in pista! Letteralmente non vedo l'ora di iniziare finalmente a correre in tutti questi famosi circuiti che tante volte ho affrontato sul simulatore!"

L'Italian F4 Championship powered by Abarth 2021 conta 7 eventi con 3 gare ciascuno. Il primo round è programmato a metà maggio, avverà su suolo francese al circuito del Paul Ricard. I successivi tre si terranno in Italia; Misano all'inizio di giugno, seguito da Vallelunga due settimane dopo. Il quarto round avrà luogo nella storica cornice dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Imola.

Dopo questo, il team attraverserà i confini austriaci per il round 5 al Red Bull Ring. Il penultimo round è nuovamente in Italia, a inizio ottobre presso il circuito del Mugello. Il finale di stagione sarà al circuito di Monza, affettuosamente noto come la Cattedrale della Velocità.

Il Campionato tedesco F4 ADAC anche consta di 7 appuntamenti da 3 gare ognuno. L'inizio della stagione ha luogo alla Motorsport Arena Oschersleben. Per il secondo round si attraverserà il confine per competere al Red Bull Ring, in Austria.

Il terzo round a inizio luglio nelle dune olandesi di Zandvoort, seguito dal Nürburgring e Lausitzring rispettivamente per round 4 e 5. Il sesto e penultimo appuntamento a Sachsenring, seguito dal finale di stagione, a fine ottobre, all'Hockenheimring.