F4, Monza: Bearman nel caos di Gara 1, Antonelli show

Alla fine ha vinto l’esperienza. Gara 1 a Monza è stato un susseguirsi di colpi di scena, ma sotto la bandiera a scacchi è transitato per primo il campione 2021: Oliver Bearman.

Tutto sembrava lasciar presagire che per Lorenzo Patrese fosse arrivato il momento della prima vittoria in Formula 4. Una partenza perfetta ed un passo inarrivabile per tutti hanno consentito al figlio d’arte di prendere il largo fino all’ingresso in pista della prima safety car che ha ricompattato il gruppo.

Patrese alla ripartenza è stato abile nel prendere un buon margine sugli inseguitori, ma poco dopo la vettura di sicurezza è nuovamente entrata in pista. Alla seconda ripartenza Patrese, con gomma fredda, è andato lungo alla prima chicane per poi toccarsi con Bearman, finire in ghiaia e retrocedere a metà gruppo.

Le emozioni, però, non sono finite qui. Subito dopo il contatto è stato Durksen, inaspettatamente, a salire al comando ma il pilota del Muecke Motorsport non ha fatto i conti con Bearman ed un feroce Andrea Kimi Antonelli.

L’inglese del Van Amersfoort Racing è riuscito ad avere la meglio all’ultimo giro alla staccata della prima chicane, ma è stato il rookie della Prema a tentare il colpaccio provando a beffare entrambi i rivali in un colpo solo.

Antonelli è però andato lungo, tagliando la via di fuga, e quando è rientrato in pista ha ceduto la posizione a Bearman dovendosi accontentare di transitare sotto la bandiera a scacchi in seconda piazza. Questo risultato, tuttavia, non rende appieno la gara disputata dal pilota del vivaio Mercedes.

Nonostante sia al terzo round in monoposto, Antonelli ha lottato come un veterano regalando spettacolo e sorpassi da urlo e certificando così quel talento emerso in modo netto nel mondo del kart.

Joshua Durksen ha completato il podio, raggiungendo un piazzamento che fino a 5 minuti dal termine sembrava impossibile, mentre chi è stato ampiamente beffato da quanto accaduto in gara è stato Tim Tramnitz. Il pilota del team US Racing sembrava avesse il passo per poter puntare quantomeno al podio, ma nelle concitate fasi finali non è riuscito ad essere altrettanto aggressivo come i suoi rivali.

Quinta posizione finale per Sebastian Montoya che ha chiuso davanti ad un Kirill Smal autore di una rimonta clamorosa dalla ventitreesima piazza, mentre alle spalle del russoLaursen, Wisnicki, Fornaroli e Hamda Al Qubaisi hanno completato la top ten.

Gara 2 prenderà il via alle 17:20 e sarà visibile anche in streaming su Motorsport.com.

