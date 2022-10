F4 | Monza: Antonelli si riscatta in Gara 2, male Dunne e Camara

Carica lettore audio

Dopo la delusione vissuta in Gara 1, quando un contatto alla staccata della prima variante con il compagno di team Rafael Camara lo aveva fatto retrocedere in fondo al gruppo, è arrivato subito il riscatto per Andrea Kimi Antonelli.

Il pilota della PREMA ha conquistato il successo in Gara 2 a Monza mettendo una seria ipoteca sul titolo complice anche lo zero in classifica del brasiliano ed il modesto bottino di punti ottenuto da Alex Dunne.

Il format del weekend è stato stravolto a causa delle condizioni meteo che team e piloti hanno dovuto affrontare al mattino. La seconda gara del weekend, in programma al mattino, è stata posticipata al pomeriggio mentre la terza gara del weekend sarà recuperata a data da destinarsi.

Il via è avvenuto in regime di safety car e quando la bandiera verde è sventolata Antonelli è riuscito a mantenere il comando delle operazioni precedendo Stenshorne.

Il pilota del Van Amersfoort Racing, però, non è stato in grado di resistere agli assalti di Camara prima e di Dunne poi ed è ben presto retrocesso in quinta piazza alle spalle anche di Charlie Wurz

Come già visto ieri, gli animi in pista si sono subito surriscaldati e la safety car è stata costretta ad entrare sul tracciato in due occasioni per consentire ai commissari di rimuovere le monoposto incidentate. In entrambe le ripartenze, però, Antonelli è stato perfetto nel resistere alla pressione di Dunne prima e di Wurz poi.

L’irlandese si è rivelato un vero e proprio osso duro, complice anche delle gomme non perfettamente in temperatura per il bolognese. Quando però Kimi è riuscito ad accendere le sue Pirelli non c’è stato più niente da fare.

Dunne ha poi gettato al vento ogni possibilità di podio nelle battute finali di gara quando ha provato a resistere all’attacco sferrato da Rafael Camara.

Il brasiliano ha succhiato tutta la scia al pilota dell’US Racing per poi tentare l’affondo alla staccata della prima variante. Dunne ha cercato di affrontare la chicane affiancato ma dopo essere saltato sui dissuasori della via di fuga è andato largo costringendo Camara nella ghiaia e compromettendo così la gara di entrambi.

Il brasiliano, infatti, è ritornato in pista in quindicesima piazza, mentre Dunne è retrocesso dalla seconda alla settima posizione.

L’incidente ha così spalancato le porte del successo ad Antonelli che ha avuto vita facile nel contenere un Charlie Wurz in grande spolvero sul tracciato brianzolo, mentre il terzo gradino del podio è stato artigliato da un Martinius Stenshorne che ha approfittato del caos tra Camara e Dunne per guadagnare punti preziosi.

Dunne ha molto da recriminare per una manovra esagerata. Il settimo posto finale, alle spalle di Hadrien David e Taylor Barnard, gli consente di mantenere la seconda piazza in classifica ma se avesse usato maggiormente la testa in gara avrebbe ottenuto un risultato di maggior pregio.

Marcus Amand, David Zachary e Nikita Bedrin hanno completato la top 10 dell’ultimo appuntamento del weekend ridotto di Monza.

Quando manca un solo round alla conclusione della stagione 2022 la classifica vede Andrea Kimi Antonelli saldamente al comando con 287 punti seguito da Alex Dunne a quota 221, mentre Rafael Camara è scivolato in terza piazza con 213 punti.

Per scoprire chi sarà il campione italiano 2022 si dovrà attendere 2 settimane quando team e piloti affronteranno lo splendido tracciato del Mugello.