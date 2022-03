F4 | Martinius Stenshorne con Van Amersfoort Racing

Carica lettore audio

Martinius Stenshorne, norvegese, 16 anni compiuti da poco, sarà schierato nell’Italian F4 Championship certified by FIA da Van Amersfoort Racing. Stenshorne è salito di categoria, dal karting alla Formula 4, nel 2022. Ha debuttato nell’F4 UAE concludendo 10° nella classifica generale e 3° in quella Rookie.

La sua carriera inizia molto giovane, ha ricevuto il primo kart come regalo per il 4° compleanno e ha iniziato a fare esperienza in Norvegia. Qualche anno dopo, a 9 anni, è arrivato il primo titolo nazionale, seguito poi da vari titoli internazionali. Tra questi il Campionato 2018 ACI Karting nella categoria 60 Mini e, nello stesso anno e categoria, si laurea Campione WSK Master Series. Durante il suo percorso nel karting ha attirato l’attenzione del Campione mondiale di F1 Nico Rosberg ed è entrato a far parte della prestigiosa Rosberg Racing Academy.

Stenshorne è ora pronto ad affrontare una nuova sfida, nell’altamente competitivo Italian F4 Championship di ACI Sport promosso da WSK Promotion, su 5 circuiti di F1 con la seconda generazione di vetture Tatuus.

Rob Niessink, CEO di Van Amersfoort Racing: “Martinius è un pilota molto ambizioso e ha mostrato di essere pronto per l’alto livello di competizione delle serie F4 nel continente europeo. Chiaramente è ancora giovane e ha bisogno di fare esperienza, ma la sua determinazione è qualcosa che abbiamo già visto in altri piloti di alto livello. Il Campionato UAE è stato certamente un buon inizio per Martinius e lo ha aiutato a familiarizzare con l’HALO, introdotto nella nuova vettura che avremo quest’anno. Come Martinius, siamo impazienti di iniziare la stagione con lui e siamo fiduciosi che vedremo buoni risultati!”

Martinius Stenshorne: “Le cose progrediscono molto in fretta per me adesso. Sono appena tornato dal Medio Oriente e già sono in piena preparazione per la stagione alle porte. Meno di un anno fa gareggiavo con i kart, e adesso sono qui, a prepararmi per il Campionato F4 più duro che ci sia! Di certo è una grande sfida e sono sicuro di avere molto da imparare, ma essere nel team di Van Amersfoort Racing mi dà molta sicurezza. Hanno già dato prova di essere il team da battere e la loro esperienza è impressionante. Ho avuto modo di conoscere il team e mi sento con loro molto a mio agio. Tutta la squadra è determinata e dedita alla vittoria almeno quanto lo sono io, per cui ci troveremo bene!”.