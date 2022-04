F4 | Kim Hwarang, il primo pilota coreano nel Tricolore

Carica lettore audio

L’Italian F.4 Championship certified by FIA 2022 sarà terreno d’esordio per il sedicenne coreano Kim Hwarang. Dopo la carriera nel karting, la Formula 4 è il naturale passo successivo per la sua crescita in pista, così come immaginato dalla FIA, nell’ideale percorso che accompagna i giovani talenti verso la Formula 1.

La scelta è stata quella dell’Italian F.4 Championship di ACI Sport e promossa da WSK Promotion, da diversi anni il Campionato più partecipato e competitivo tra le serie equivalenti. Già diversi i test su monoposto, in circuiti italiani ed europei, nei quali il giovane sudcoreano ha mostrato una discreta velocità che certamente segna di diritto il suo nome tra i competitor da tenere d’occhio per il Campionato al via nel weekend dell’8 maggio.

I colori rappresentati saranno quelli della scuderia italiana BVM Racing, dopo i test invernali a Misano svolti con il team è arrivata la firma.