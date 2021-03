F4: Joshua Dürksen ancora con il Team BWT Mücke Motorsport

Joshua Dürksen è il primo pilota ufficializzato dal team tedesco BWT Mücke Motorsport per la stagione 2021 dell’Italian F.4 Championship Powered by Abarth.

Il diciassettenne paraguayano, sino ad oggi in pista con licenza tedesca, ma pronto a scendere in pista nel 2021 con licenza paraguayana e il numero 10 sulla sua monoposto, dopo aver centrato il quarto posto nella classifica rookie del 2019 proprio in Italia ed aver ottenuto, l’anno scorso, una vittoria sul tracciato del Red Bull Ring, sarà nuovamente al via della serie tricolore con l’obiettivo di puntare in alto.

Al suo terzo anno d’esperienza in Formula 4, Dürksen sarà tra i sicuri protagonisti vista la grande esperienza accumulata sia nella serie italiana, sia in quella tedesca che in quella degli Emirati Arabi dove, nel 2019, è andato ad un passo dalla vittoria finale.

Questo il primo commento del pilota di Asunción: “non vedo l'ora di tornare a Berlino per incontrare il Team e prepararmi per la stagione. Sono davvero felice di continuare con il Team BWT Mücke Motorsport e sono molto grato per la loro fiducia e supporto".

"È un po' come tornare dalla mia seconda famiglia. Sicuramente sarà una sfida difficile in una griglia F.4, ancora una volta, con oltre 30 monoposto. Ci sono tanti giovani esordienti di talento e piloti affermati, ma di certo saremo in prima linea per giocarci il titolo 2021”.

Anche il team principal Peter Mücke è convinto di poter far bene nella stagione che partirà a maggio dal Paul Ricard: “Nessun dubbio sul talento di Joshua. Ha dimostrato di essere veloce sia nei test che nelle gare ed è uno dei piloti di maggior successo in circolazione. Dopo una stagione difficile nel 2020, questo potrebbe essere il suo anno e lo sosterremo il più possibile per lottare per il campionato”.