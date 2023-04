F4 | Il Tricolore scatta da Imola con 37 vetture al via

Tutto è pronto all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per accogliere le 37 vetture che scenderanno in pista per il primo evento stagione dell’Italian F.4 Championship certified by FIA, la serie in monoposto promossa da ACI Sport e WSK Promotion. Un altro anno, quello al via per il Campionato che è riuscito a imporsi come riferimento nel panorama internazionale, , accolto con grande favore, come dimostrato dalla vastissima partecipazione internazionale che supera le 20 nazionalità e tocca 4 continenti.

Un parco partenti d’eccezionale qualità già dalle primissime battute, con il team Campione in carica, PREMA Racing, che non accenna a cedere terreno ed ha tutte le intenzioni di difendere il titolo. Sono infatti 7 le vetture del team che fa capo ad Angelo Rosin a Imola, con il pilota junior McLaren, Ugo Ugochukwu, statunitense che già aveva avuto modo di stupire nelle sue apparizioni nella serie tricolore lo scorso anno. Saranno poi con il Team vicentino diversi junior Ferrari: il finlandese Tuukka Taponen e la pilota belga Aurelia Nobels, entrambi alla prima nella competitiva serie F4 italiana; quindi, sempre sotto le insegne della Ferrari Driver Academy, James Wharton. L’australiano aveva già mostrato nel corso della passata stagione di avere una grande fame di vittoria e tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo. Ad esordire con la Tatuus bianca e rossa del team sarà poi il rookie Rashid Al Dhaheri, uno degli allievi della Scuola Federale ACI Sport che ha preso parte al Supercorso 2022. Ad affiancarlo ci sarà infine Nicola Lacorte che, dopo l’esordio lo scorso anno, aveva a sua volta preso parte al Supercorso Federale ACI Sport 2022 uscendone vincitore.

La chiara volontà di difendere il titolo da parte della compagine tricolore, non sarà di certo resa facile dalla competizione. La scuderia olandese Van Amersfoort Racing porta infatti a sua volta in pista un quintetto di assoluta qualità, composto dal brasiliano Matheus Ferreira, affiancato dal figlio d’arte Brando Badoer e Akhmed Ismail, entrambi già avvezzi alle ostilità nella serie italiana, con un anno di preziosa esperienza alle spalle su cui fare affidamento. Per il Team condotto da Frits Van Amersfoort ci saranno anche il portoghese Ivan Domingues e l’australiano Jack Beeton.

5 vetture anche per il Team tedesco US Racing condotto da Ralf Schumacher e Gerhard Ungar, che schiera in pista l’esperto pilota polacco Kacper Sztuka, accompagnato da 4 esordienti: l’australiano Gianmarco Pradel, poi Zachary David, il pilota di Singapore Akshay Bohra e il cinese Ruiqi Liu.

Poker invece per Marco Antonelli, Team Principal di AKM Motorsport, che schiera un quartetto di giovanissimi all’esordio con l’intento di accumulare chilometri ed esperienza, ma senza escludere sorprese con l’esordio di Davide Larini, figlio d’arte già velocissimo nei test su monoposto, la svizzera Tina Hausmann, il francese Enzo Deligny e l’australiano Griffin Peebles

Quattro anche i piloti di PHM Racing, con Valentin Kluss, il thailandese Nandavhud Bhirombhakdi, la pilota Victoria Blokhina e James Egozi, a sua volta all’esordio nella serie in seguito alla preparazione con la Scuola Federale ACI Sport in occasione dell’ultimo Supercorso.

Saranno invece tre le vetture di R-ace GP, con Raphael Narac, Matteo Quintarelli e il rookie Matteo De Palo. Una quarta vettura con il pilota singaporiano Kabir Anurag scenderà in pista all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, ma solo in occasione delle lunghe sessioni di test del giovedì.

Tris anche per Andreas Jenzer, con Jenzer Motorsport che porta ai blocchi di partenza il coreano Kim Hwarang, lo svizzero Ethan Ischer e, in qualità di debuttante assoluto, scenderà in pista il pilota israeliano Ariel Elkin.

Terzetto anche per BVM Racing, che scatta con i piloti italiani Alfio Spina e Andrea Frassineti e il messicano Jesse Carrasquedo.

Sarà invece un duo quello del Team sloveno AS Motorsport, con Finn Wiebelhaus e Manuel Quondamcarlo; mentre correrà come unico rappresentante della sua squadra Guido Luchetti, pilota italiano portacolori di Airflow Racing.

Il programma del weekend:

Il primo round si apre al giovedì, con sessioni di test in pista da 50 minuti per i piloti divisi in tre gruppi. Le sessioni saranno al via dalle 9.00.

Venerdì prove libere in due sessioni da 40 minuti, al via alle 9.00 e alle 12.55. Sarà poi il turno delle prove ufficiali con i piloti divisi in 2 serie, la prima serie scenderà in pista dalle 17.30 alle 17.50; la seconda serie seguirà dalle 18.00 alle 18.20.

Dal sabato saranno al via le gare, nel nuovo format introdotto lo scorso anno che prevede quattro gare complessive con i piloti divisi in gruppi (A,B,C.). Gara 1 (B-C) sarà al via alle 11.55, seguita poi da gara 2 (A-B) alle 18.20. Domenica sarà la volta di gara 3 (C-A) al via alle 10.00, quindi l’ultima gara del finesettimana al via alle 18.00. Tutte le gare avranno la durata di 25’ + 1 giro e saranno trasmesse in diretta con commento inglese sulle pagine Youtube e Facebook dell’Italian F.4 Championship; mentre andranno in onda con commento italiano su ACI Sport TV (canale sky 228), su www.acisport.it e sulla pagina Facebook @acisporttv.

L’accesso al pubblico è libero e consentito nelle Tribune Start 1 (Ex A) e Start 3 (Ex I), aperte il 21, 22 e 23 aprile. Il paddock sarà chiuso al pubblico.