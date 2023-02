F4 | Ethan Ischer con Jenzer Motorsport anche nel 2023

Carica lettore audio

Il sedicenne Ethan Ischer avrà la possibilità di mettere a frutto l’esperienza maturata lo scorso anno per affrontare la sua seconda stagione nell’Italian Formula 4 Championship con il team Jenzer Motorsport.

Il pilota svizzero nel 2022 ha ottenuto i suoi migliori piazzamenti nella serie tedesca di Formula 4, nella quale ha collezionato due tredicesimi posti a Spa Francorchamps. In quella italiana invece è riuscito ad ottenere buoni risultati rientrando nella top 20 di alcune gare che hanno visto al via oltre 40 monoposto. Nel 2023 Ischer ha davanti a se un programma importante, a partire dalla Formula Winter Series, la ACCR FIA F4 e la serie tricolore dove punta a fare bene.

“Sono felice di poter continuare questa avventura con il team Jenzer anche nel 2023! Il 2022 mi ha permesso di fare esperienza e di imparare molto. Lavorare insieme per un anno ci ha permesso di mettere le basi e di conoscerci per affrontare al meglio questa stagione, in cui sono entusiasta di poter vestire nuovamente questi colori. Un grazie speciale va proprio al team Jenzer e ai miei sponsor, senza i quali tutto questo non sarebbe possibile”, ha detto Ischer.

“Il nostro team è molto motivato per l’inizio di questa seconda stagione con Ethan, che avrà la possibilità di mettere in campo tutto quello che ha imparato e di fare bene come merita. Ischer dimostrerà di avere le capacità per poter diventare un pilota professionista”, ha aggiunto Andreas Jenzer.