F4 | Charlie Wurz nel Campionato Italiano con Prema

Carica lettore audio

Prema Racing ha annunciato che il pilota austriaco Charlie Wurz continuerà a competere con squadra per la sua prima stagione completa in Formula 4. Parteciperà al Campionato Italiano di Formula 4 come suo impegno primario, con ulteriori apparizioni che saranno annunciate in un secondo momento.

Wurz ha fatto il suo debutto in eventi F4 selezionati con Prema nel 2021, dimostrando rapidamente le sue capacità e segnando una vittoria tra i rookie rookie nel Campionato Italiano F4.

Il 16enne è un pilota di quarta generazione. A partire dal suo bisnonno, la famiglia Wurz ha ottenuto notevoli successi nel corso degli anni. Il padre di Charlie, Alex, ha ottenuto tre podi in F1 e ha vinto due volte la 24 Ore di Le Mans, mentre suo nonno Franz ha vinto tre volte il Campionato Europeo Rallycross.

Wurz ha iniziato questo 2022 con un trend positivo, conquistando anche una vittoria nella F4 UAE in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1, laureandosi poi campione alla conclusione della serie.

"Sono entusiasta di continuare a correre con Prema nel Campionato Italiano F4 2022. Abbiamo avuto un buon inizio d'anno, quindi non vedo l'ora di tornare in pista tra due mesi", ha detto Wurz.

"Siamo lieti di continuare il nostro lavoro con Charlie, perché ci è piaciuto molto vedergli muovere i suoi primi passi nel motorsport l'anno scorso. Aiutare i piloti giovani e talentuosi a migliorare e crescere è la nostra missione, e Charlie si adatta chiaramente al disegno, avendo mostrato che ha un sacco di potenziale da sviluppare", ha aggiunto il team principal Angelo Rosin.