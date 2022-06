F4 | Spettacolo Antonelli: primo successo in Gara 1 a Misano

Carica lettore audio

Dopo un round di Imola sfortunato e deludente Andrea Kimi Antonelli si è subito riscattato a Misano, palcoscenico del secondo appuntamento stagionale della Formula 4 italiana, conquistando la prima vittoria nel campionato nazionale.

Il pilota del team PREMA, autore di un notevole tris di pole, ha regalato spettacolo in pista duellando a lungo con il compagno di squadra Rafael Camara.

L’unico momento di incertezza Antonelli l’ha vissuto al via, quando ha perso la prima posizione dopo un avvio non ottimale. Al comando è così salito Camara, ma il brasiliano del vivaio Ferrari ha dovuto alzare il piede dopo poco a causa dell’intervento in pista della safety car resosi necessario per consentire ai commissari di rimuovere numerose vetture incidentate.

A 20 minuti dal termine la vettura di sicurezza è tornata ai box ed Antonelli è stato bravissimo nel restare incollato agli scarichi della monoposto di Camara.

Da quel momento è iniziata una gara di nervi, con Andrea Kimi decisamente più veloce del brasiliano e in costante pressing in attesa di una sbavatura che non è mai arrivata.

Antonelli ha capito ben presto che per riuscire a conquistare il primo successo nella Formula 4 italiana sarebbe servita una magia ed ha tirato fuori dal cilindro un sorpasso capolavoro che ha colto di sorpresa Camara.

Kimi è così riuscito a tornare in prima posizione al penultimo giro ed una volta avuta strada libera ha imposto un ritmo inarrivabile per tutti.

Camara, dopo aver subìto il sorpasso, è sembrato per un attimo stordito ed ha creato il caos tra i piloti alle sue spalle. James Wharton e Charlie Wurz, sino a quel momento in terza e quarta posizione, hanno dovuto cambiare traiettoria per evitare di tamponare il compagno di squadra e ad approfittare del momento di confusione è stato Alex Dunne.

L’irlandese, autore di una gara sino a quel momento trascorsa in una tranquilla quinta posizione, non ci ha pensato due volte nel gettarsi nel varco aperto e sopravanzare in un sol colpo i due portacolori della PREMA impedendo così al team vicentino di ottenere un poker pesantissimo.

Wurz, nel finale, è riuscito a beffare Wharton transitando davanti all’australiano in quarta piazza, mentre alle spalle del pilota della FDA ha chiuso Laursen.

Bella la prova disputata da Maya Weug. La pilota dell’Iron Dames non si è tirata indietro nelle battute iniziali quando ha lottato duramente con Fittipaldi ed ha poi approfittato di un momento di incertezza da parte di Marcus Amand per chiudere in settima posizione davanti al francese dell’US Racing a Nikita Bedrin ed Emerson Fittipaldi Jr. che ha così completato la top 10.

Gara 2 della Formula 4 italiana prenderà il via domani alle 9.40 e sarà visibile nuovamente in streaming sul sito di Motorsport.com.