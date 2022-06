F4 | Antonelli è il re di Spa: successo anche in Gara 3

Carica lettore audio

Sarà il nome, Kimi, sarà il piede decisamente pesante, sarà che il talento è immenso, ma tra Antonelli ed il tracciato di Spa-Francorchamps sembra esserci un rapporto speciale.

Il pilota bolognese, che già aveva ottenuto due successi in occasione del round della Formula 4 tedesca, è riuscito a conquistare il tris di vittorie nella serie italiana, mostrando un dominio assoluto anche nell’ultima gara del weekend.

Il compito di Antonelli è stato certamente agevolato dall’errore di Rafael Camara al via. Il brasiliano, infatti, non è riuscito ad avviarsi dalla pole ed è retrocesso in fondo al gruppo lasciando strada libera al suo diretto rivale in campionato.

Le operazioni in pista sono state subito neutralizzate dopo pochi minuti quando i commissari di percorso sono stati costretti ad entrare in azione per rimuovere la monoposto di James Wharton finito a muro a Les Combes dopo essere stato portato largo da Bedrin.

Il pilota della PREMA è stato costretto al ritiro ed a lasciare sul campo punti pesanti, mentre Bedrin è stato considerato responsabile per l’incidente e punito con un drive through che ha irrimediabilmente compromesso la sua gara.

Quando la safety car è rientrata ai box, Antonelli ha nuovamente imposto un ritmo insostenibile per i suoi inseguitori prendendo subito un margine di sicurezza su Laursen ed addormentando di fatto la gara sino a transitare in solitaria sotto la bandiera a scacchi e celebrare così il terzo successo di fila nel weekend che lo rilancia prepotentemente in campionato

Chi ha vivacizzato Gara 3 è stato proprio Rafael Camara grazie ad una rimonta capolavoro. Dopo essere retrocesso in fondo al gruppo il brasiliano è riuscito a ricongiungersi con il resto del plotone grazie all’intervento della safety car ed ha poi dato via ad uno show fatto di sorpassi decisi che gli hanno consentito di risalire sino al terzo gradino del podio.

Un recupero fantastico che certifica non solo l’ottimo stato di forma delle vetture del team PREMA, ma anche il grandissimo talento del brasiliano su cui la Ferrari Driver Academy ha deciso di puntare con decisione.

Il team PREMA chiude l’ultima gara del weekend con un poker grazie al quarto posto di Charlie Wurz, letteralmente sverniciato sul rettilineo del Kemmel da Camara nelle battute finali, mentre alle spalle dei portacolori della scuderia di Grisignano di Zocco è stata intensa la lotta tra Dunne, Sztuka ed Amand con l’irlandese bravo a lottare con i denti e confermare ancora una volta di essere uno dei protagonisti più interessanti di questa stagione.

Avvicente anche il duello tra Stenshorne e Barnard per l’ottava piazza che ha visto prevalere nel finale il pilota del Van Amersfoort Racing, mentre la top 10 si è completata con Nikhil Bohra in decima piazza.

Grazie alle tre vittorie ottenute questo weekend Andrea Kimi Antonelli ha riaperto il discorso campionato portandosi a soli 3 punti di distacco da Camara. Il brasiliano, infatti, è ancora leader con 147 punti, ma il bolognese segue a quota 144. Più staccato Alex Dunne che occupa la terza piazza con 108 punti.