F4 | Antonelli "cannibale" al Mugello, sua anche Gara 3

Tredici vittorie, quattordici pole, trecentosessantadue punti. Sono questi i numeri del dominatore della stagione 2022 del campionato italiano di Formula 4 Andrea Kimi Antonelli.

Il pilota bolognese, fresco di conquista del titolo assoluto e rookie, è stato un cannibale nel weekend del Mugello lasciando solo le briciole agli avversari e conquistando la vittoria in tutte e tre le gare in programma.

Anche nell’ultimo appuntamento stagionale Antonelli ha messo in mostra un dominio totale. Scattato dalla seconda posizione ha subito affiancato Camara alla staccata della San Donato per poi salire subito in prima piazza e prendere il largo mentre alle sue spalle si scatenava il caos.

Alexander Dunne, infatti, ha tentato una manovra eccessivamente azzardata alla prima curva provando a beffare Rafael Camara. Il contatto tra i due è stato inevitabile e ad avere la peggio è stato proprio il brasiliano della PREMA finito in ghiaia insieme all’incolpevole Sztuka e costretto al ritiro.

Dunne, che ha così avuto la certezza di chiudere al secondo posto in classifica piloti, è stato giustamente punito con un drive through ed è retrocesso in fondo al gruppo mentre la direzione gara ha dovuto neutralizzare la corsa per far entrare in pista la safety car.

Alla ripartenza Antonelli ha subito messo un buon margine tra sé ed Ugo Ugochuwku, ma anche in questo caso la cavalcata solitaria della stella del vivaio Mercedes è durata ben poco.

La safety car, infatti, è tornata nuovamente in pista a seguito dell’incidente che ha visto protagonisti Lacorte e Castro.

Liberato il tracciato dai rottami delle monoposto le operazioni sono riprese quando mancavano 4 minuti al termine ed anche in questa occasione Kimi è stato impeccabile scappando in solitaria verso la conquista del successo numero 13 della stagione.

Antonelli ha così marchiato a fuoco con una tripletta pesantissima un dominio assoluto in campionato ed ha confermato a suon di risultati tutte le voci che hanno accompagnato il suo debutto in monoposto.

Il team PREMA ha monopolizzato il podio grazie all’ottimo secondo posto ottenuto da Ugo Ugochuwku ed al terzo di Charlie Wurz.

Il pupillo del programma giovani McLaren è stato bravo nel resistere alla pressione del ben più esperto austriaco e si è confermato come uno dei prospetti più interessanti in ottica 2023.

La scuderia vicentina non è riuscita a chiudere la stagione con un poker dato che Martinius Stenshorne ha preceduto James Wharton. L’australiano, inoltre, ha dovuto controllare negli specchietti un Barnard scatenato giunto a soli 4 decimi di ritardo.

La top 10 si è completata con Nikhil Bohra in settima posizione davanti ad Arvid Lindblad, Brando Badoer e Nikita Bedrin.

Il pilota del vivaio Red Bull, autore finalmente di una partenza senza intoppi, è stato protagonista di uno splendido sorpasso ai danni di Badoer nel corso dell’ultimo giro e senza dubbio sarà uno dei ragazzini più interessanti da tenere d’occhio il prossimo anno.

La stagione 2022 va in archivio con Antonelli campione con un bottino di 362 punti, seguito da Dunne a quota 258 e Camara terzo a quota 239.