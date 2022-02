F4 | 15 team al via e quasi 50 adesioni per la stagione 2022 Sarà una stagione 2022 con numeri incredibili quella del Campionato Italiano di Formula 4. La serie, divenuta punto di riferimento in Europa, potrà vantare circa 50 vetture schierate in pista da 15 team.

Di: Redazione Motorsport.com Carica lettore audio L’Italian F4 Championship certified by FIA conferma le attese, la serie tricolore che negli anni ha mantenuto un primato di eccellenza tra le categorie europee equivalenti si avvicina al via della stagione 2022 con numeri eccezionali. Le adesioni pervenute prospettano circa 50 vetture schierate in pista da 15 team pronti a contendersi il titolo nel Campionato monoposto F4 di ACI Sport certificato dalla FIA promosso da WSK Promotion, attualmente detenuto dalla scuderia olandese Van Amersfoort Racing. La lista dei team nella stagione 2022: AKM Motorsport

AS Motorsport

BVM Racing

BWR Motorsport

Cars Racing

Cram Motorsport

Iron Lynx

Jenzer Motorsport

Maffi Racing

Monlau Motorsport

PHM Racing

PREMA Racing

R-ACE GP

US Racing

Van Amersfoort Racing Quest'anno segna un importante punto di svolta con l'introduzione della seconda generazione di vetture, le Tatuus F4 T-021, che saranno protagoniste dell'Italian F4 fino al 2028. 4 cilindri turbo da 1370cc che sprigionano 180cv di potenza al servizio dei piloti che nel corso della stagione avranno modo di gareggiare su 5 circuiti di Formula 1 nel corso di 7 round.