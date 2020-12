Confermato il calendario 2021 dell'Italian F4 Championship

Il primo campionato al mondo di F4 e ancora oggi il più partecipato è certamente l'Italian F4 Championship powered by Abarth. Anche quest'anno, nonostante le serie difficoltà create dalla pandemia, la F4 italiana ha visto una partecipazione straodinaria di piloti da tutto il mondo.

Partita con 22 piloti nella prima gara di agosto a Misano, la F4 2020 è cresciuta costantemente, ed ha superato spesso i 30 partecipanti, con addirittura le ultime due gare di campionato, Imola e Monza, con ben 34 e 33 verificati rispettivamente.

Tutto ciò fa ben pensare per un campionato 2021 straordinario in termini di piloti iscritti e, tra l'altro, con la speranza del superamento definitivo delle limitazioni create dalla pandemia.

Confermato quindi il calendario 2021, che vedrà sempre 7 appuntamenti, con 3 gare per ogni weekend.

16 maggio Paul Ricard (FRA)

6 giugno Misano

20 giugno Vallelunga

25 luglio Imola

12 settembre Red Bull Ring (AUT)

10 ottobre Mugello

31 ottobre Monza

Come di consueto, alcune gare del calendario si svolgeranno in concomitanza con le gare del Campionato Formula Regional, che dal prossimo anno evolverà nel Formula Regional European Championship by Alpine - certified by FIA, organizzato e promosso da ACI Sport. Queste gare saranno Imola, Red Bull Ring, Mugello e Monza.