BhaiTech e Ogaard insieme nella F4 Tricolore

Si chiama Sebastian Ogaard il primo pilota che BhaiTech Racing è felice di annunciare per il Campionato Italiano Formula 4 2020. 16enne danese, Ogaard arriva dal karting ed ha maturato qualche esperienza nella F4 spagnola e danese.

Pilota veloce e consistente, Sebastian nei test svolti con BhaiTech alla fine della stagione 2019 ha dimostrato grandi qualità, buon feeling con la monoposto e con la squadra.

Il Campionato Italiano scatterà il fine settimana del 17 maggio a Monza e conterà sette appuntamenti tra cui Imola, Vallelunga, Misano, Budapest, Spielberg e Mugello, tappa conclusiva che si svolgerà il weekend del 4 ottobre.

"Sono molto felice di poter far parte del team BhaiTech per disputare il Campionato Italiano F4 2020. Ho disputato dei test con BhaiTech alla fine del 2019 ed abbiamo lavorato molto bene assieme. Sono molto professionali ed hanno una notevole esperienza nella F4. Non ci sono dubbi sul fatto che tra tutte le serie di Formula 4 nel mondo, quella italiana sia la più importante e impegnativa in assoluto, ma grazie a BhaiTech penso di avere buone possibilità di conquistare eccellenti risultati. Sono pronto per questa nuova sfida" ha detto Sebastian Ogaard.

"Conoscevo già Sebastian quando correva in karting e ne ho seguito il percorso constatando subito che aveva un ottimo potenziale. Lo abbiamo provato lo scorso ottobre ed ha dimostrato di essere un pilota veloce, concentrato, preciso, con una buona attitudine al lavoro e nell’approccio alla squadra. Abbiamo poi fatto altri test con Sebastian, trovando la conferma del suo ottimo potenziale e con naturalezza abbiamo trovato l’accordo per il 2020" ha aggiunto il team manager Nicolò Gaglian.