Andrea Rosso nel Team Azzurro in F4 ai FIA Motorsport Games

L’Italia ufficializza un Team Azzurro al completo per i FIA Motorsport Games con la new entry Andrea Rosso nella categoria Formula 4 Cup. Il giovane pilota torinese classe 2003 farà quindi parte della squadra nazionale che vestirà il tricolore durante i Giochi dei motori, nuovo format internazionale debuttante quest’anno a Roma dal 31 ottobre al 3 novembre.

Andrea Rosso è uno dei talenti emergenti del settore giovanile italiano. Dopo essersi messo in mostra nel Campionato Italiano ACI Karting, quest’anno ha partecipato a 4 dei 7 appuntamenti dell’Italian F4 Championship Powered by Abarth, campionato ideato e lanciato da ACI Sport nel 2014 e che anche quest’anno ha mostrato e confermato il suo successo, con picchi di iscritti che hanno sfiorato la quarantina e provenienti da tutto il mondo. Hungaroring, Misano, Imola ma, soprattutto, Vallelunga sono serviti al sedicenne di Torino per affinare la sua tecnica al volante della monoposto.

Sull’asfalto del circuito romano Rosso ha fatto il suo debutto stagionale. Proprio lì dove aveva già mosso i primi chilometri con una F4 partecipando al 15° Supercorso Federale nel novembre 2018. Nel mese di marzo invece aveva partecipato al 1° Stage ACI Sport neve-ghiaccio a Livigno, altra attività gestita e organizzata dalla Scuola Federale ACI Sport “Michele Alboreto”, che ha offerto a Rosso la possibilità di sperimentare un fondo alternativo e affinare le sue abilità di guida. Ora sarà il turno dei FIA Motorsport Games, l’ennesima opportunità per il ragazzo.

“Sono estremamente orgoglioso - spiega con entusiasmo Andrea – di rappresentare l’Italia in una manifestazione sportiva internazionale di questo livello. Spera di riuscire a mostrare il meglio di me. Ho molta curiosità di scoprire la vettura con la quale correremo per la Formula 4 Cup. Quest’anno ho fatto la prima gara di campionato a Vallelunga, oltre al Supercorso, quindi avrò un piccolo vantaggio rispetto ad altri piloti. Penso di aver maturato una discreta conoscenza del circuito e di avere già diversi riferimenti con una F4, quindi farò il massimo per metterli a frutto. Però non gareggio da luglio, quindi questo potrebbe essere un piccolo svantaggio. Per il momento non abbiamo ancora deciso nulla per il prossimo anno, l’unica certezza è quella di voler continuare a correre su una monoposto. Magari questa partecipazione ai Motorsport Games potrebbe essere un trampolino di lancio in vista del 2020”.