Andrea Kimi Antonelli sarà portacolori ACI Team Italia in F4

Andrea Kimi Antonelli, classe 2006, figlio d’arte, si è da subito distinto guadagnando grande attenzione dal mondo del motorsport. Era il 2014 quando, ancora prima di compiere 8 anni, aveva partecipato al Summer Camp di ACI Sport dove, Giovanni Minardi, ne aveva individuato il talento divenendo suo manager.

Brillante poi il percorso nel karting, che inizia con una pole position assoluta alla prima esperienza in gara, il Trofeo nella stagione d’esordio, e culmina con l’incoronazione in Germania per la conquista del titolo europeo OK nel 2020. Durante il suo percorso kartistico finisce anche sotto la lente di Toto Wolff, Direttore Esecutivo di Mercedes in Formula 1, entrando a far parte del programma “Mercedes Junior Drivers”.

L’esordio in Formula 4 arriva nel 2021, una volta raggiunta l’età necessaria per gareggiare, nell’Italian Formula 4 Championship certified by FIA, uno dei campionati più competitivi in assoluto tra tutte le serie equivalenti. Nella serie F4 di ACI Sport promossa da WSK Promotion prende parte con PREMA Racing agli ultimi tre round: Red Bull Ring, Mugello e Monza.

Il primo contatto assoluto con le monoposto a ruote scoperte era già arrivato con diversi test nel corso della stagione e gli stage della Scuola Federale ACI Sport; i risultati non sono tardati ad arrivare. 3 podi assoluti a Monza, nell’ultimo round del Campionato, che conclude in top 10 nella classifica assoluta e 4° in classifica Rookie.

Il talento di Kimi, ancora una volta, non passa inosservato agli attenti occhi degli Istruttori Federali che, invitatolo insieme ad una selezione di altri piloti italiani ed europei al Supercorso Federale ACI Sport 2021, lo proclamano vincitore. Il coronamento degli sforzi della Federazione nel Progetto Giovani è poi arrivato di recente, con l’annuncio ufficiale del nome di Andrea Kimi Antonelli nel roster di ACI Team Italia.

Nel 2022 PREMA Racing punta ancora su di lui: schierato in due appuntamenti nella F4 araba ottiene la vittoria nelle prime due gare e va a podio nelle due successive a Yas Marina, ancora un podio poi a Dubai.

Nell’Italian F4 il bolognese sarà di nuovo al via con la scuderia vicentina, occhi puntati su di lui dunque per la seconda stagione in un Campionato che, proprio in questi giorni, si riconferma importante arena competitiva a livello europeo e mondiale, con 15 team e circa 50 monoposto pronte a lottare per la vittoria.

Andrea Kimi Antonelli, Prema Powerteam Photo by: Giovanni Nappi