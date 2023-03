44 vetture pronte sulla griglia dell'Italian F.4 Championship

Carica lettore audio

L'Italian F.4 Championship, promosso da ACI Sport e WSK Promotion, promette un'altra stagione straordinaria, pronta a superare i numeri record dell'ultima edizione.

Il Campionato Italiano di Formula 4 si è affermato nel corso degli anni, diventando il principale riferimento nel panorama internazionale delle serie equivalenti. Anche nel 2023 l'Italian F.4 ha raccolto il favore dei Team internazionali, che possono a loro volta contare sull'interesse di piloti provenienti da tutto il mondo, tanto che la partecipazione si preannuncia ancora più elevata rispetto agli anni precedenti.

Al momento sono 44 le vetture pronte a partire sulla griglia dell'Italian F.4 Championship 2023, e il numero è destinato ad aumentare prima dell'inizio della stagione all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (21-23 aprile), fino a un massimo di 48 iscritti al Campionato. Rimangono dunque soltanto 4 posti disponibili per prendere parte alla stagione 2023.

Un risultato che ripaga gli sforzi di ACI Sport e WSK Promotion e, allo stesso tempo, garantisce uno spettacolo di altissimo livello che soddisferà pienamente anche gli appassionati più esigenti.

L'Italian F.4 Championship, infatti, non ha la sua forza solo nella forza del numero, ma anche nella qualità dei Team e piloti schierati, che in passato hanno sempre fornito prestazioni di alto livello e, tenendo conto dei nomi dei partecipanti già svelati, non c'è motivo di prevedere alcuna differenza quest'anno.