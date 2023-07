Formula SAE | Si scaldano i motori per la XVIII edizione a Varano

È conosciuta con il nome di Formula SAE, ma potremmo chiamarla Formula Futuro, perché è proprio da qui che passa il mondo del domani del motorsport e dei suoi ingegneri. La competizione studentesca, la quale vede coinvolti gli studenti dei dipartimenti di ingegneria delle università di tutto il mondo rappresenta un vero e proprio trampolino di lancio verso le categorie regine del mondo dei motori, che siano essi a combustione interna, ibridi oppure elettrici.

Una sfida tecnico-sportivo di livelli internazionale che trova le sue radici anche in Italia, con la Formula SAE Italy, un evento che si rinnova anche quest’anno grazie all’organizzazione di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica). Infatti, a partire da mercoledì 12 luglio si aprirà il sipario sulla XVII edizione dell’evento educational dedicato agli studenti universitari, il quale si svolgerà su una durata di cinque giorni fino a domenica 16 luglio presso l'Autodromo "R. Paletti" di Varano de' Melegari (provincia di Parma), partner dell’iniziativa.

Nella cinque giorni di prove in pista si riuniranno nel cuore della terra emiliana 1.600 studenti provenienti da 21 diversi Paesi e 59 diversi atenei in rappresentanza di 65 team universitari - di cui 53 dell’Unione europea (23 italiani, provenienti da 18 diversi atenei) e 12 extra-europei.

Assegnazione primo Premio overall Classe Driverless, Formula SAE 2021 Photo by: Ufficio stampa ANFIA

Nella classe 1C dedicata ai motori elettrici, ad esempio, a rappresentare l’Italia ci saranno ben nove università: Università di Trento, Università di Pisa, Università Sapienza di Roma, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Padova, Università di Parma, Politecnico di Milano e Università di Bologna.

Forte la presenza italiana anche nella classe 1D dedicata ai prototipi driverless e in quella 1C, riservata ai motori a combustione e le vetture elettriche non plug-in, dove ci sono ben sei università italiane. Nella classe 3 saranno presenti quattro team del nostro Paese, a cui se ne aggiungerà uno proveniente dall’Egitto. La lista completa dei partecipanti, con i nomi delle squadre e le rispettive università di appartenenza, è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione.

Numeri importanti, soprattutto per quanto riguarda gli atenei extra-europei, in salita rispetto allo scorso anno a dimostrazione della caratura dell’evento anche sul piano internazionale.

Una sfida che ha un legame profondo con la Motor Valley

La manifestazione può contare sul patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Parma e del Comune di Varano de' Melegari, mentre si avvale della collaborazione della media partnership di Autotecnica, Motor1.com e Motorsport.com. Accanto c’è il sostegno di 28 autorevoli sponsor che non solo danno lustro alla competizione, ma lasciano comprendere anche quanto sia intenso il rapporto con le azione del mondo automobilistico.

Infatti, ad affiancare la Formula SAE Italy ci sono aziende di primo piano della filiera automotive rappresentata da ANFIA e società di recruitment, tra cui si possono citare nomi di spicco quali le Industrie Saleri Italo (main sponsor), Audi, Automobili Lamborghini, Bosch, Brembo, Dallara Group, Iveco Group, Pirelli, Sabelt e SKF.

Giampaolo Dallara presente durante la manifestazione. Dallara è sponsor ufficiale dell'evento. Photo by: Formula SAE

Non è un caso che Formula SAE Italy lavori in collaborazione con l’Associazione Motor Valley, un grande punto di riferimento per i motori non sono in Italia, ma anche in tutto il mondo.

La prima giornata sarà dedicata alla registrazione di tutte le classi, con la cerimonia d’apertura della kermesse in programma mercoledì 12 luglio alle 21.00 con la presentazione ANFIA. La manifestazione terminerà la sera di domenica 17 luglio, a cui parteciperanno tutti i ragazzi e durante la quale saranno premiati i vincitori. Sono previsti riconoscimenti per numerose categorie, suddivise per classi (Combustion, Electric, Driverless o progetti senza prototipo) e per tipo di test.

Le sfide per gli studenti

Sono 22 i team che concorrono nella classe delle vetture a combustione interna (classe 1C), 8 nella classe driverless (classe 1D), 30 nella classe delle vetture elettriche (classe 1E) e 5 in classe 3 (presentazione del solo progetto, senza prototipo). La novità è che da quest’anno sono ammesse anche vetture ibride non plug-in, le quali saranno inserite nella classe 1C dedicate alle auto a combustione interna.

Durante la manifestazione, i team di studenti affrontano sia prove statiche che dinamiche. Nella prima rientrano Design Event, ovvero la presentazione del progetto della vettura, Business Presentation Event, la simulazione della presentazione del proprio progetto da parte di ciascun team di fronte a potenziali investitori, e Cost Event, l’ analisi del rapporto sui costi redatto da ciascun team, in cui sono incluse le quantità di materiali e componenti utilizzati.

Formula SAE, Team Tallin, Estonia Photo by: Formula SAE

Le prove dinamiche invece sono Acceleration, Skid Pad, Autocross e Endurance, con quest’ultima che consiste nell’evento finale di 22 km con cambio pilota il cui obiettivo è quello di stabilire il valore complessivo di ogni vettura. Per la Classe 1D Autocross ed Endurance sono sostituiti dalla prova di Trackdrive.

La Formula Driverless (classe 1D) che quest’anno prevede 8 vetture, ha fatto il suo debutto nella Formula SAE Italy durante l'edizione 2018, seguendo le tendenze tecnologiche innovative dell'industria automobilistica. Le auto parteciperanno a tutti gli eventi dinamici solo in modalità autonoma, senza alcun pilota umano a bordo.

I premi in palio

Come ogni vera competizione che si rispetti, chiaramente ogni vettura tenterà di puntare alla vittoria nella rispettiva categoria.

Sono inoltre previsti numerosi premi speciali con la collaborazione di vari sponsor: Dallara presenterà il premio “per il miglior bilanciamento tra Auto/Risorse”, mentre ITT assegnerà un premio in denario al miglior classificato nella classe 1E.

Formula SAE Italy 2022 Photo by: Davide Cavazza

Al team che ha svolto il lavoro migliore nel mettere insieme tutti i requisiti e i vincoli del progetto del sistema di batterie e che ha sviluppato il concetto di sistema di batterie più innovativo verrà assegnato il “Premio Podium Advanced Technologies per la migliore batteria”, in questo caso con la collaborazione di Podium Advanced Technologies. Infine, ci sarà anche il “Teoresi Award 2023” sponsorizzato da Teoresi Group, in cui si punta a processi innovativi sull’elettronica.

Manifestazione aperta al pubblico

La manifestazione è aperta al pubblico dei visitatori in tutte e cinque le giornate. I biglietti per l’accesso al paddock sono acquistabili presso la Formula SAE Italy Registration Area nel circuito o sul sito web ufficiale.

Ogni ulteriore informazione è reperibile sul sito dell’iniziativa, dove è possibile trovare il programma completo, l’elenco dei partecipanti e tutti i dettagli della manifestazione.