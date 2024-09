Formula SAE | Si scaldano i motori per la XIX edizione a Varano

La Formula SAE scalda i motori, che siano essi a combustione interna o elettrici. Presso l'Autodromo Riccardo Paletti di Varano de' Melegari nel corso di questa settimana torneranno in azione i prototipi degli studenti e della Formula SAE, che potrebbe essere definita una sorta di Formula Futuro, perché è proprio da questa competizione che passa il mondo del domani non solo del motorsport, ma anche della mobilità.

È proprio nella Formula SAE, con squadre provenienti dalle università di tutto il mondo, che gli studenti provenienti da vari dipartimenti si cimentano in quello che è un trampolino di lancio verso le categorie regine del mondo dei motori, ma anche per mettersi in mostra con le aziende del settore che ogni anno decidono di supportare l’evento.

Una sfida tecnico-sportivo di livello internazionale che in Italia trova le sue radici grazie al supporto di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), che anche quest’anno si occupa di organizzare l’evento che si svolgerà da mercoledì 4 a domenica 8 settembre presso l’Autodromo di Varano, partner dell’iniziativa.

Nelle cinque giornate si riuniranno nel cuore della Motor Valley circa 1.600 studenti provenienti da 19 diversi Paesi e 63 diversi atenei in rappresentanza di 67 team universitari - di cui 52 dell’Unione Europea (21 gli italiani, provenienti da 18 diversi atenei) e 15 extra continentali. Ci saranno quindi 3 paesi extra-europei in più rispetto allo scorso anno, a dimostrazione della portata dell’evento a livello internazionale.

Formula SAE Italy 2023 Foto di: Davide Cavazza

Le quattro classi dell'evento

Come da qualche anno a questa parte, la competizione si compone di quattro categorie, con la parte elettrica che inizia davvero a essere trainante per la categoria, riflettendo l’interesse del mondo automobilistico verso questa tipologia di motori. Infatti, nella classe 1EV, quella dedicata alle vetture completamente elettriche, ci saranno ben 34 team partecipanti.

Seguono la classe delle vetture a combustione interna (Classe 1CV) con 19 team, 2 dei quali con vetture ibride non plug-in, e la classe driverless (Classe 1DV) con 9 squadre, ovvero quella dedicate alle auto a guida autonoma senza pilota durante gli eventi dinamici. Quest’ultima è estremamente interessante perché rappresenta un banco di prova estremamente innovativo e dal grande potenziale di sviluppo anche per le case automobilistiche e altre aziende del settore che, non a caso, seguono con grande interesse i progetti degli studenti.

Infine, vi è anche la Classe 3, quella dedicata alla presentazione del progetto senza prototipo, dove gli studenti possono prepararsi per il futuro oppure esporre le proprie idee anche dal punto di vista del marketing e della fattibilità economica del progetto, uno dei punti chiave nella valutazione dei giudici. Novità di quest’anno, la doppia classe di partecipazione 1DV + 1EV, in cui rientrano 2 dei 9 team della classe 1DV.

Formula SAE Italy 2023 Foto di: Davide Cavazza

Il legame profondo con la Motor Valley

La manifestazione può contare sul patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Parma e del Comune di Varano de' Melegari, mentre si avvale della collaborazione della media partnership di Motor1.com e Motorsport.com. Accanto c’è il sostegno di 36 autorevoli sponsor che non solo danno lustro alla competizione, ma lasciano comprendere anche quanto sia intenso il rapporto con le azione del mondo automobilistico.

Infatti, ad affiancare la Formula SAE Italy ci sono aziende di primo piano della filiera automotive rappresentata da ANFIA e società di recruitment, tra cui si possono citare nomi di spicco quali Iveco (main sponsor), Automobili Lamborghini, Bosch, Brembo, Dallara Group, Ferrari, Pirelli, Sabelt, SKF e Podium, con quest’ultima che si è appena aggiudicata il tender indetto dalla FIA per la fornitura delle batterie per la Formula E a partire dalla Gen 4.

Non è un caso che Formula SAE Italy lavori in collaborazione con l’Associazione Motor Valley, un grande punto di riferimento per i motori non sono in Italia, ma anche in tutto il mondo. I nomi dei partner coinvolti nell’iniziativa è una dimostrazione dell’importanza dell’evento per tutti quei marchi che sono attivamente alla ricerca di personale giovane e preparato da inserire nei proprio gruppi lavorativi.

La cerimonia d’apertura della kermesse è in programma mercoledì 4 settembre alle 21.00 sul rettilineo della pista. Dopo i saluti di benvenuto ai team, la cerimonia vedrà la partecipazione del Presidente del Gruppo Componenti ANFIA e Vice Presidente di ANFIA Marco Stella e di Pierpaolo Biffali, Head of Powertrain Product Engineering di Iveco Group in rappresentanza del main sponsor della manifestazione.

Giampaolo Dallara Foto di: Formula SAE

Le sfide per gli studenti

La bellezza della Formula SAE è che non si tratta solamente di una sfida ingegneristica, per quanto rimanga il cuore della competizione, ma anche commerciale. Gli studenti partecipanti, infatti, si misurano nella progettazione e realizzazione di una vettura prototipo monoposto da competizione che, però, deve essere destinata ad un’eventuale commercializzazione, seguendo particolari vincoli di carattere tecnico ed economico, come se fosse commissionata da un’impresa del settore automotive per un utente non professionista.

Questo non solo permettere di coinvolgere anche altri dipartimenti delle varie università, ma anche di confrontarsi con temi che con cui si scontrano le aziende ogni giorno, come il rapporto tra ritorno e investimento e comprendere dove sia più efficace investire per ottenere un prodotto migliore.

L’obiettivo della manifestazione è mettere al centro, più che l’agonismo in sé, le capacità maturate dai ragazzi in termini di conoscenze ingegneristiche, impegno, organizzazione e rispetto delle tempistiche, coordinamento della progettazione e presentazione del prodotto. Si tratta di un evento educational in cui i ragazzi possono apprendere le dinamiche del lavoro in team, con regole precise e scadenze da rispettare, ed essere messi alla prova sulle reali fasi costruttive e progettuali del prototipo, con tutte le difficoltà che questo comporta.

Durante la manifestazione, i team di studenti affrontano sia prove statiche che dinamiche. Nella prima rientrano Design Event, ovvero la presentazione del progetto della vettura, Business Presentation Event, la simulazione della presentazione del proprio progetto da parte di ciascun team di fronte a potenziali investitori, e Cost Event, l’ analisi del rapporto sui costi redatto da ciascun team, in cui sono incluse le quantità di materiali e componenti utilizzati.

Le prove dinamiche invece sono Acceleration, Skid Pad, Autocross e Endurance, con quest’ultima che consiste nell’evento finale di 22 km con cambio pilota il cui obiettivo è quello di stabilire il valore complessivo di ogni vettura. Per la Classe driverless, Autocross ed Endurance sono sostituiti dalla prova di Trackdrive.

I premi in palio

La manifestazione terminerà la sera di domenica 8 settembre con una cerimonia di chiusura, a cui parteciperanno tutti i ragazzi e durante la quale saranno premiati i vincitori. Sono previsti riconoscimenti per numerose categorie, suddivise per classi (Combustion, Electric, Driverless, 1EV + 1DV o progetti senza prototipo) e per tipo di test.

Quest’anno ANFIA assegnerà il premio Best social networker on FSAE Italy 2024 App allo studente più attivo sull’app FSAE Italy 2024, novità introdotta per facilitare il matchmaking, a fini di recruitment, tra studenti universitari partecipanti alla manifestazione e referenti delle aziende sponsor e partner dell’evento, oltre che per favorire il networking tra referenti delle aziende sponsor e partner.

Formula SAE Italy 2023 Foto di: Davide Cavazza

Tra i premi speciali assegnati dagli sponsor, quello per la migliore vettura realizzata con efficienza di costi, offerto da Dallara e i premi conferiti da Ferrari S.p.A. ai team delle Classi 1CV e 1EV primi classificati nella prova dinamica di Endurance & Efficiency. FEV eXaV offrirà il premio “Innovative Strategies for e-PWT System Control”, mentre Geico assegnerà il premio “Top Coating Award” al team che presenterà la scocca con la miglior finitura della superficie in termini di qualità e innovazione. Magna offrirà il premio “The Most Digital Engineering” e Marelli premierà il team che sarà riuscito a bilanciare meglio le prestazioni competitive con pratiche sostenibili e inclusive di impatto.

Podium Advanced Technologies assegnerà il “Podium Advanced Technologies Best Battery Award” come riconoscimento al team che avrà sviluppato il sistema batteria più innovativo nel rispetto di tutti i requisiti e i vincoli del progetto. Infine, SKF offrirà il premio “Sustainability at 360 degrees: stay tuned, embrace the change” premiando l’aderenza del team vincitore ad una serie di principi in ambito ESG, mentre Teoresi Group assegnerà un premio al team con il miglior processo di sviluppo dell'elettronica (controlli, metodi e architetture innovativi).