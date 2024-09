Formula SAE | Modena, Bologna, Tallinn e Praga vincono l'edizione 2024

Con la closing ceremony delle 20.30, si è chiusa ieri la XIX edizione di Formula SAE Italy, l’evento dallo scopo educational a livello internazionale organizzato da ANFIA in partnership con SAE International, in cui circa 1600 studenti provenienti da 17 Paesi si sono sfidati presso l’Autodromo “R. Paletti” di Varano de’ Melegari.

Complessivamente sono stati 63 i team in gara, di cui 50 europei, con 21 italiani, provenienti da 18 diversi atenei, e 9 extra-europei, con un numero in aumento rispetto allo scorso anno, a dimostrazione dell’interesse verso la competizione.

In una cornice di festa e aggregazione, nella serata di domenica, ultima della manifestazione, sono stati consegnati i premi a coloro che hanno vinto nelle prove dinamiche e statiche, con quest’ultime che, in realtà, si erano già completate al venerdì: tuttavia, come da tradizione, erano stati rivelati solamente i finalisti sul podio ma non l’ordine delle tre squadre, lasciando la suspence fino all’ultima giornata.

Formula SAE 2024 Foto di: Davide Cavazza

Al di là dell’aspetto competitivo, per gli studenti l’evento di Varano ha rappresentato un’opportunità di incontro e confronto, dove scambiarsi idee con altre squadre. Accanto a questo tema c’è anche quello del futuro, con numerose aziende interessate a valutare il talento dei giovani futuri ingegneri per una possibile futura assunzione. Non è un caso che vi siano grandi marchi del mondo automotive e di quello tecnologico, proprio perché è anche in questa competizione che si possono trovare ragazze e ragazzi di talento. Non si tratta, infatti, solo di saper mettere in pista un veicolo quanto più prestazionale possibile, ma anche farlo tenendo a mente degli obiettivi di budget e di partner scelti.

“Gli studenti partecipanti, circa 1.600, hanno dimostrato grande entusiasmo e impegno nel confrontarsi con le giurie di esperti dell’automotive e del motorsport che li hanno valutati sulle scelte tecniche e progettuali relative ai prototipi presentati, sulle proposte di business plan e sulle capacità di argomentazione legate alla sostenibilità economica e ambientale dei progetti. Un confronto che rappresenta un’opportunità di crescita unica, grazie alla quale i ragazzi imparano divertendosi”, spiega Gianmarco Giorda, Direttore Generale di ANFIA, che si occupa dell’organizzazione dell’evento

“Oltre ad imparare a lavorare in team, a rispettare le scadenze di consegna della documentazione tecnica e ad a elaborare, sulla base delle proprie competenze, strategie di partecipazione che coniughino la conformità della vettura al regolamento tecnico della manifestazione con le performance in pista e con le risorse a disposizione, gli studenti convivono per 5 giorni, entrando in contatto con approcci e culture diverse che li arricchiscono umanamente e professionalmente”.

Formula SAE Italy 2024 Foto di: Ufficio stampa ANFIA

I vincitori assoluti

Il podio della Classe 1CV (vetture a combustione interna) vede al primo posto MoRe Modena Racing Hybrid dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, che ha ottenuto punteggi elevati in tutte le prove, vincendo sia il Business Presentation Event che il Design Event – in quest’ultimo caso grazie alla progettazione del sistema ibrido - oltre all’Endurance e all’Autocross della Classe 1C. Il sistema ibrido è permesso in Formula SAE solo da qualche anno, per cui è interessante sottolineare come gli studenti siano riusciti a creare un sistema interessante coniugando sia una vettura “tradizionale” a combustione con una tecnologia ibrida che dà l’opportunità di lavorare su un sistema più complesso da mettere a punto. Infatti, si tratta di un progetto interessante anche dal punto di vista del layout, con un motore longitudinale anziché trasversale.

In seconda posizione, Aixtreme Racing di UAS Aachen, che ha presentato una vettura più semplice, ma comunque efficace, con cui la squadra si è posizionata al secondo posto sia nell’Endurance che nell’Autocross, mentre, in terza posizione, si trova il team Fuf Racing Team di Frederick University.

Nella Classe 1EV, quella dedicata ai veicoli elettrici, trionfa FS Team Tallinn di Tallinn UT/UAS - con un primo posto al Cost Event e al Design Event e ottime prestazioni nelle prove dinamiche, in particolare all’Endurance e all’Autocross, dove si è imposta con una vettura ben realizzata e ricca di soluzioni tecniche interessanti, a cominciare dai quattro motori elettrici nelle ruote, dato che questa categoria offre soluzioni differenti.

Si aggiudica il secondo posto Joanneum Racing Graz di UAS Graz, seconda classificata all’Endurance 1EV e all’Autocross e seconda classificata al Cost Event, mentre il terzo posto va al team TU Graz Racing Team di Graz University of Technology, con un buon posizionamento nell’Endurance e un secondo posto nel Design Event, la cui vettura si è contraddistinta per un’aerodinamica molto sofisticata.

Formula SAE 2024 Foto di: Davide Cavazza

Nella Classe 3, quella dedicata alla presentazione del solo progetto della vettura, ma senza prototipo in pista, a conquistare la vetta della classifica il team UniBo Motorsport Hybrid dell’Università di Bologna, premiato per un sistema ibrido che nelle prossime edizioni dovrebbe trovare vita in un veicolo da portare in pista. Dalla parte teorica, quindi, si passerebbe a mettere in pista il prototipo.

Al secondo posto AAM Driverless Racing Team dell’Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport, mentre sul gradino del podio è salito il Salento Racing Team dell’Università del Salento.

Nella Classe 1DV (Driverless), in generale, le ispezioni tecniche si sono svolte con fluidità perché quest’anno i team si sono presentati con vetture già mature e non hanno presentato particolari criticità. Purtroppo, nelle prove dinamiche non si sono visti molti giri completi perché alcuni team hanno avuto problemi con il sistema di guida autonoma, data anche la pioggia che è caduta sul tracciato per tutta la giornata di domenica.

Le prove statiche, dove si valuta il progetto

Dopo aver comunicato i finalisti nella giornata di sabato, Formula SAE ha rivelato anche i nomi dei vincitori di ciascuna prova statica.

Formula SAE Italy 2024 Foto di: Ufficio stampa ANFIA

Il Cost Event della Classe 1DV vede al primo posto FS Team Tallinn di Tallinn TU/UAS, seguita, al secondo posto, da eForce Prague Formula della Czech Technical University in Prague e, al terzo, da CURE Mannheim e.V. di DHBW Mannheim. Nella Classe 1EV si è aggiudicato la prima posizione il team FS Team Tallinn di Tallinn TU/UAS, seguito, al secondo posto, da Joanneum Racing Graz di UAS Graz e, al terzo, da HAWKS Racing e.V. di HAW Hamburg. Infine, per la Classe 1CV: team Sapienza Corse di Sapienza Università di Roma e, a seguire, Bengawan Formula Student Team UNS della Universitas Sebelas Maret e Formula Racing Team della University of Cyprus.

Nel Business Presentation Event, per la Classe 1DV, si posiziona al primo posto FS Team Tallinn di Tallinn TU/UAS, seguito, al secondo posto, da Firenze Race Team dell’Università degli Studi di Firenze e, al terzo, da UniNa Corse - Squadre Corse dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Nella Classe 1EV vediamo in prima posizione il team ISC FS Racing Team della ICAI | Comillas Pontifical University, seguito da Dynamics e.V. di OTH Regensburg e da Joanneum Racing Graz di UAS Graz, rispettivamente al secondo e terzo posto. Infine, per la Classe 1CV: MoRe Modena Racing Hybrid dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, seguito da Bengawan Formula Student Team UNS della Universitas Sebelas Maret e da Sapienza Corse di Sapienza Università di Roma.

Per il Design Event della Classe 1DV, al primo posto troviamo FS Team Tallinn di Tallinn TU/UAS, seguito, al secondo posto, da eForce Prague Formula della Czech Technical University in Prague e, al terzo, da UniNa Corse dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Nella Classe 1EV si conferma in prima posizione FS Team Tallinn di Tallinn UT/UAS, seguito, al secondo posto, da TU Graz Racing Team della Graz University of Technology e, al terzo, da eForce Prague Formula della Czech Technical University in Prague. Infine, per la Classe 1CV: MoRe Modena Racing Hybrid dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, seguito da Aixtreme Racing di UAS Aachen e da Sapienza Corse di Sapienza Università di Roma.

I vincitori dell’Endurance, la sfida più complessa

La prova di Endurance di ventidue chilometri, che mira a valutare le performance complessive delle singole vetture in gara, è forse quella più complessa, anche perché domenica la pioggia ha reso molto più complesso gareggiare.

Formula SAE 2024 Foto di: Davide Cavazza

La prova di Endurance ha coinvolto 30 vetture elettriche e 5 combustion, per un totale di 35 vetture ammesse. Il percorso previsto (analogo, in alcune parti, a quello dell’Autocross) èpiuttosto filante, con alcuni tratti impegnativi. Il livello medio dei team, rispetto agli ultimi anni, è stato più elevato, complice il fatto che le vetture a fine stagione sono più pronte ad affrontare le prove dinamiche. I team da sempre più performanti, come Tallin e Graz, hanno infatti rispettato le attese. Rammarico invece per alcune vetture che si sono fermate subito dopo la prima curva e non sono più riuscite a ripartire.

Nel dettaglio di questa prova dinamica, nella Classe 1CV, si è quindi aggiudicato il primo posto il team MoRe Modena Racing Hybrid dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, la cui vettura si è distinta nel livello di prestazione assoluta, anche nel confronto con le vetture elettriche. Al secondo posto, Aixtreme Racing di UAS Aachen e al terzo FUF Racing Team della Frederick University.

Nella Classe 1EV dedicata alle vetture elettriche ha vinto l’Endurance FS Team Tallinn di Tallinn TU/UAS, con una vettura che ha fatto delle misure di controllo molto efficaci un punto di forza, rendendo più semplice riuscire a guidare sia sulle curve più rapide che in quelle molto lente. Al secondo posto Joanneum Racing Graz di UAS Graz e al terzo WHZ Racing Team di Westsächsische Hochschule Zwickau.

Nella Classe 1DV, che ha affrontato la prova di Trackdrive al posto dell’Endurance, si è aggiudicato la prima posizione eForce Prague Formula della Czech Technical University in Prague

I premi degli sponsor

Accanto ai premi dedicati ai vincitori della varie classi in ciascuna prova, l’edizione 2024 della Formula SAE prevede anche dei riconoscimenti specifici in collaborazione con gli sponsor dell’evento.

Il premio Teoresi Group “Electronics development process: innovative controls, methods and architectures” è andato a E-Agle Trento Racing Team dell’Università di Trento – meritevole di aver ideato un processo innovativo per la generazione di database e codice per la gestione dei messaggi sulla rete del veicolo, abbinato a un sistema di integrazione continua che ha consentito il costante monitoraggio e miglioramento del software, e un sistema di accumulo di energia (“pacco batterie”) innovativo in termini di raffreddamento, modularità e manutenibilità. Per Teoresi, Formula SAE Italy rappresenta un’occasione preziosa per fare networking ed entrare in contatto con laureandi e neolaureati in ingegneria, in funzione di un possibile inserimento in azienda come risorse. Ogni anno i giovani ingegneri che partecipano o vincono Formula SAE Italy possono incontrare il team di Teoresi presente all’evento e proporsi per le ricerche aperte nella pagina Carriere sul sito dell’azienda, a dimostrazione del contatto diretto tra l'università e il mondo del lavoro.

Formula SAE Italy 2024: l'assegnazione del premio del gruppo Teoresi Foto di: Ufficio stampa ANFIA

Il premio Dallara “Award for the best Car/Resources balance”, che valuta il rapporto tra la qualità della vettura e il budget speso, è andato andato a FS Team Tallinn di Tallinn UT/UAS, che si conferma tra i più efficaci dell’intera competizione. Anche Ferrari ha conferito due premi nelle classi a combustione ed elettrica ai primi classificati nella prova dinamica di Endurance & Efficiency, rispettivamente MoRe Modena Racing Hybrid dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e FS Team Tallinn di Tallinn TU/UAS.

Il premio FEV eXaV “Innovative Strategies for e-PWT System Control” assegnato a UniBo Motorsport Electric dell’Università di Bologna, per cui la valutazione ha riguardato in dettaglio gli aspetti tecnici delle strategie del sistema di controllo e-PWT – e in particolare gli aspetti relativi a Telemetria, Torque Vectoring, Frenata Rigenerativa, Disponibilità di budget. Un altro premio è quello di Magna “The Most Digital Engineering”, consegnato a HAWKS Racing e.V. di HAW Hamburg avendo il team sviluppato un digital twin dettagliato e realistico utilizzando sia modelli personalizzati che modelli standard che si basa anche sull’intelligenza artificiale.

l premio Marelli “Performance and Inclusion in Sustainable Practices” è stato assegnato a Firenze Race Team dell'Università degli Studi di Firenze per aver mostrato un forte impegno per la sostenibilità nella propria organizzazione e nelle operations. l premio di Podium Advanced Technologies “Podium Advanced Technologies Best Battery Award” è stato conferito al team UniBo Motorsport Electric dell’Università di Bologna, riconosciuto per il design innovativo ed efficiente della batteria. Interessante anche il premio SKF “Sustainability at 360 degrees: stay tuned, embrace the change” assegnato a UniTS Racing Team dell'Università degli studi di Trieste che si è impegnata nel ridurre l’impronta di carbonio integrando materiali ecologici come la fibra di lino rispetto alla tradizionale fibra di carbonio, aspetto che si valuta anche nelle alte sfere del motorsport, dove si cercano soluzioni naturali ma comunque allo stesso tempo efficaci.