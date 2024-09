Formula SAE | La sfida che libera la fantasia dei futuri ingegneri

La Formula SAE è tornata in pista in Italia e anche l'edizione 2024 la si può considerare un successo, sia per numeri che per la fantasia delle soluzioni tecniche proposte in pista. Circa 1600 studenti dalle univesità di tutto il mondo, anche extra-europee, si sono infatti recati all'Autodromo Riccardo Paletti di Varano de' Melegari per sfidarsi in pista con i propri prototipi, ma con uno scopo didattico.

L'evento educational, pensato per mettere in mostra le capacità, le idee e le proposte dei ragazzi universitari, spesso riserva interessanti sorprese dal punto di vista tecnico, ma dietro le quinte c'è anche un grande lavoro di preparazione e organizzazione per rendere la sicurezza una priorità.

Motorsport.com ne ha parlato con Raffaele Fregonese, Direttore della Formula SAE Italy e membro del comitato tecnico, per conoscere i dettagli della competizione e alcune delle soluzioni più interessanti sul piano tecnico presentate dagli studenti.

Formula SAE 2024 Foto di: Davide Cavazza

La Formula SAE è composta da quattro differenti classi, ma all’interno di ciascuna categoria si nota grande libertà progettuale, potendo liberare la fantasia. Raccontiamo a chi non conosce la Formula SAE come funziona l’evento sul piano tecnico?

“L'evento ha un regolamento molto restrittivo per quanto riguarda la sicurezza delle vetture, ma invece è assolutamente libero per tutte le varie soluzioni tecniche. Negli ultimi anni i team tendono a convergere su alcune soluzioni principali, però si vedono delle cose anche molto diverse, come quella dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, che ha voluto gettare il cuore oltre l'ostacolo e quest'anno si è presentata con una macchina che, al momento, non ha ancora girato. Si tratta di una soluzione interessante, perché oltre ad avere un motore termico, hanno sfruttato la possibilità di usare l'ibrido con una batteria limitata e di avere uno o più motori a bassa tensione. Quindi hanno introdotto un motore elettrico sul motore termico, una trasmissione con un differenziale in uscita, due motori elettrici sui due lati e due alberi per avere la trazione integrale sulle quattro ruote”.

“Rappresenta una soluzione abbastanza particolare, anche perché le ruote dello stesso lato girano alla stessa velocità, a cui si aggiunge la sterzatura posteriore attiva per cercare di compensare in questo modo le differenti velocità. Questo è un esempio di soluzione innovativa che sfrutta la libertà concessa. Rimane da vedere la prestazione effettiva, ma comunque applaudiamo a questo approccio differente. Per quanto riguarda le vetture elettriche, stanno convergendo verso due soluzioni principali, o un motore elettrico col differenziale sui semiassi piuttosto che due o quattro motori direttamente nei mozzi delle ruote”.

Vetture ibride che sono di recente introduzione per la Formula SAE.

"Esatto. Da due anni è possibile introdurre l’ibrido, anche nel tentativo di svecchiare la categoria delle vetture a combustione con un regolamento molto ampio e dalle restrizioni minime, ovvero il fatto che deve essere un sistema a bassa tensione sotto i 60V, in modo da che non vi siano problematiche dal punto di vista della sicurezza elettrica, e un peso massimo della batteria e delle celle per limitare l’energia a disposizione".

Quello di Roma “La Sapienza” era un progetto che lo scorso anno debuttò in Classe 3, quindi con la sola fase di studio e sviluppo. Ma ciò dimostra anche come si possa passare da una fase di studio del prototipo, comunque presentato e valutato dalla giuria, a mettere in pista la vettura.

“Sì, avevano presentato solo il progetto. E loro continuavano a dire scherzosamente che dicevano loro che non l’avrebbero mai portata in pista, mentre quest’anno si sono presentati con il prototipo”.

Si tratta di una soluzione innovativa per riuscire ad avere una trazione integrale, ma che presenta punti di forza e, magari, anche qualche criticità. Ad esempio, un sistema così complesso che impatto ha dal punto di vista del peso, dato che sono comunque vetture leggere che girano su tracciati in cui l’agilità ha un ruolo importante? È un approccio molto diverso.

“È un approccio molto diverso, infatti quello che chiediamo loro è di giustificarlo. Dire che è stato fatto per fare qualcosa di differente non basta. Gli studenti devono illustrare anche quali sono per loro gli elementi di vantaggio di una determinata soluzione, come la possibilità di sfruttare le quattro ruote motrici nella prova di accelerazione, così come in uscita dalle curve strette. Si tratta di un processo completo, che parte dall'obiettivo a livello di prestazione della macchina, passando per le scelte fatte e per l’analisi del perché è stata presa una certa decisione, considerando che, in questo caso, c’è sia del peso aggiuntivo che un sistema più complesso”.

Raffaele Fregonese, Formula SAE Italy Director Foto di: Ufficio stampa ANFIA

Aspetti che vengono valutati soprattutto durante gli eventi statici, quando si effettua la presentazione del progetto.

“Esattamente. Infatti, sono arrivati nella finale del design, giungendo tra i primi tre per vari aspetti, come la qualità costruttiva della vettura, dove è notevole l’impiego del carbonio, ma anche il buon progetto a livello di finitura. Inoltre, è stata valutata l’innovatività della soluzione presentata proprio durante le prove statiche”.

A livello di sicurezza avete degli standard molto rigidi, come il roll bar e le protezioni nella parte frontale della vettura per assorbire eventuali impatti. Questo per quanto riguarda la parte in pista. Mentre ai box e nelle varie ispezioni, quali sono gli standard di sicurezza che devono rispettare gli studenti?

“Le vetture sono costruite con degli standard minimi sicurezza molto severi, perché il roll bar, su queste vetture, garantisce che, in caso di incidente, il casco del pilota non sia interessato. A ciò si aggiunge la protezione per gli impatti frontali. Tuttavia, la misura di sicurezza principale è data dal fatto che il tipo di gara fa sì che non si trovino mai le vetture in concorrenza diretta. E chiaramente le vetture si muovono a motore acceso solamente in pista. Quindi, tutti i movimenti nei box e nel paddock sono a spinta, il che aggiunge un altro livello di sicurezza. Inoltre, i vari lavori, come le saldature, devono essere completati solo con un determinato grado di dispositivi di protezione. L’altro tema importante è quello della sicurezza elettrica, elemento che viene controllato sulle singole vetture, ma è anche normato attraverso regole che indicano che cosa si può fare e che deve esserci un responsabile di tutti gli interventi elettrici effettuati sul veicolo durante la manifestazione per ogni team della classe delle vetture elettriche. Poi i pacchi batteria sono chiusi e sigillati dopo le dovute verifiche, mentre l’area di ricarica è sorvegliata. I veicoli elettrici hanno introdotto dei rischi potenziali, che però vengono gestiti con quelle che sono pratiche industriali ormai consolidate”.

Anche il tipo di circuito viene ragionato tenendo a mente queste misure di sicurezza, con curve strette e rettilinei corti, per quanto ci raccontavi che tentate comunque di inserire qualche curva ad alta velocità per provare a far divertire i ragazzi.

“Da regolamento c'è una lunghezza massima di rettilinei e raggi di curvatura, sia massimi che minimi. Noi cerchiamo di dare spazio alla prestazione della vettura restando nell’ambito della regola degli 80 metri di lunghezza dei rettilinei, in modo da far divertire gli studenti e al contempo esprimere le prestazioni delle vetture. Tuttavia, siamo su un circuito, quindi rispetto ad altre competizioni, ci sono i vantaggi e svantaggi. Tra i vantaggi c’è il fatto che vi sono delle zone in cui c’è una via di fuga, in cui si può lasciare che le vetture raggiungano prestazioni più elevate. Poi capita di usare parti del tracciato che non sono tipicamente utilizzate dalla struttura stessa, dove bisogna far sì che, laddove non vi è uno spazio di fuga ampio, siano adeguatamente rallentate, con curve dal raggio più stretto. Il circuito è utilizzato in modo da rispettare le regole e lasciar divertire gli studenti, sempre tenendo a mente che possibili errori o rotture meccaniche non devono provocare particolari danni”.

Rimanendo in tema di vetture elettriche, dispongono di un sistema di rigenerazione dell’energia. Avete tante curve lente, soprattutto nella prova di endurance, può essere un vantaggio?

Il tema della rigenerazione è abbastanza complesso perché serve sicuramente a ridurre la richiesta di energia totale e, di conseguenza, avere la batteria più piccola. I team che sono ai primi anni magari non la implementano perché la rigenerazione, comunque, introduce delle complicazioni. Ad esempio gestire il rapporto tra quanto recuperano i motori elettrici e quanto frenano i freni, oppure la gestione dell’energia che entra in batteria e che, comunque, contribuisce a scaldarla. I top team hanno logiche anche piuttosto sofisticate di rigenerazione, associate al pedale dell'acceleratore piuttosto che alla prima parte della corsa del pedale freno, mappe che i piloti possono cambiare anche durante la gara per poter rigenerare di più o di meno, a seconda delle proprie stime di utilizzo o delle temperature. È un tema gestito in modo anche più complesso di quello che sembra”.

Formula SAE 2024 Foto di: Davide Cavazza

Ci raccontavi che in Formula SAE le vetture elettriche stanno convergendo verso due soluzioni a livello hardware, ma a livello software e di gestione, i team hanno maggior libertà nello sviluppo delle mappe di utilizzo.

“C'è assoluta libertà perché il regolamento si limita ad imporre la potenza massima e dei vincoli minimi, nel senso che i motori non devono superare una coppia oltre quella che viene richiesta dal pilota. E’qui che si vedono le grandi differenze. C’è chi ha due motori e divide la coppia in due come un comune differenziale, ma anche chi ha logiche di traction control che vanno a gestire l’accelerazione delle ruote oppure lo slip istantaneo. Poi quando una vettura ha più motori, quindi nella logica del torque vectoring, diventa ancora più complesso”.

Una delle cose che si nota girando per il paddock è il numero e la qualità degli sponsor, anche di grandi marchi del settore automobilistico e tecnologico. La Formula SAE è anche un modo per i team e gli studenti per approcciarsi verso il mondo lavorativo? Ad esempio, nelle squadre più piccole gli studenti devono imparare a gestire anche il budget e la ricerca degli sponsor. Diventa un’opportunità per fare anche nuove conoscenze e confrontarsi con sfide differenti.

“Assolutamente. Questa è proprio la parte educativa dell'evento ed è questo che va oltre lo studio all'università:gestire un team di persone, confrontandosi anche con problematiche che incontreranno poi nel mondo del lavoro. Poi i team nei loro rapporti con le varie aziende possono avere collaborazioni a vari livelli, dall'essere ospitati dall'azienda a lavorare con loro, in modo da confrontarsi anche con una realtà industriale e non solo avere a che fare conun’azienda che semplicemente investe sul piano economico nel progetto”.

Quest’anno avete cambiato la data, spostandola dallo slot di luglio a settembre, il che dà ai team l’opportunità di arrivare qui con vetture collaudate che hanno già disputato alcuni appuntamenti. Però, ogni volta che si accende per la prima volta una vettura nel paddock, si avverte sempre un grande entusiasmo, anche è già stata provata e verificata in altre occasioni.

“Il numero di eventi Formula Student durante l'anno in Europa è diventato decisamente ampio. Il mese di luglio è molto congestionato, settembre un po’ meno, quindi questo ci aiuta. Sicuramente molti dei top team che hanno già partecipato ad altri eventi hanno la macchina pronta. Per altri team, in alcuni casi è anche la prima volta che arrivano con un progetto al nostro evento. Ci sono squadre estremamente professionali che fanno cinque eventi in un anno, il che vuol dire anche un costo decisamente importante, mentre altre che fanno un solo evento. Lo spettro va, da i team per cui questa gara rappresenta una sorta di routine, a quelli che partecipano per la prima volta, o magari che si sono ritirati in altri eventi e vengono qui per provare in pista le proprie soluzioni”.

Formula SAE 2024 Foto di: Davide Cavazza

Tornando al livello tecnico, c'è qualche soluzione tecnica che ti ha sorpreso quest'anno e nelle scorse edizioni?

“Per quanto riguarda quest’anno, oltre a spingersi sui controlli, direi l'aerodinamica molto spinta, con soluzioni di disegno ma anche di validazione sempre più importanti. Sicuramente l'aerodinamica è una componente su cui lo studio sta continuando e sta evolvendo molto negli ultimi anni”.

Uno dei settori che ha visto maggiori sviluppi è quello del driverless, che si lega all’ambito automobilistico di serie, tanto che vi sono anche degli sponsor legati a questo tema e presenti all’evento che si interfacciano con gli studenti. Sei rimasto sorpreso da quanto è cresciuta rapidamente questa classe, non solo come numero di partecipanti, ma proprio a livello di sviluppo?

“Sicuramente sì, nel senso che la crescita è stata molto veloce in pochi anni. L'impressione è che ci sia stata una forte accelerazione da parte dei team, desiderosi di lanciarsi su questo tema, che si sono poi però scontrati con le difficoltà che comporta, che sono comunque molte. Il fatto di aver lasciato la possibilità ai team driverless di partecipare introducendo la categoria in passato e, quest’anno, di prendere parte a due classi con la stessa vettura, aiuta a lasciare un ampio spazio di partecipazione”.

Le giurie sono composte da persone che provengono dalle varie aziende del settore automobilistico, ma anche dai team di Formula 1, in modo da avere un apporto esterno dai vari professionisti del settore. Gli sponsor hanno anche tanti recruiter e investono in questo evento: è un’opportunità sia per conoscere i ragazzi, ma anche per dare agli studenti la possibilità di mettersi in contatto con le aziende, cosa che non sempre avviene nel mondo del lavoro.

“La Formula SAE è nata proprio con quell'obiettivo, far crescere gli studenti e far incontrare i due mondi. Le aziende che vengono qui sanno già che di tutti questi ragazzi sono preselezionati, perché sono ragazzi che, oltre a fare l'università, hanno voglia di fare il di più e di mettersi in gioco con la Formula SAE. Questo contatto è importante, infatti tanti sponsor sono presenti con i loro recruiter per tentare di sfruttare questa opportunità e offrire stage”.