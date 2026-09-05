Formula SAE | La competizione che valorizza la creatività dei futuri ingegneri

Nelle principali serie motoristiche le menti degli ingegneri sono spesso “limitate” dai vari regolamenti tecnici, che costringono i progettisti a rimanere entro le linee guida dettate dalla Federazione Internazionale. Questo non accade nella Formula SAE, la versione “universitaria” delle più conosciute formule maggiori.

Infatti, il regolamento della competizione permette agli studenti di viaggiare con la loro fantasia e adottare soluzioni ardite ed innovative sulle vetture, in modo da mettersi alla prova e farsi notare dagli sponsor della manifestazione, uno degli obiettivi principali che si pone la serie.

In questa e nelle edizioni precedenti si sono potute notare interessanti proposte da parte delle squadre che non devono solamente progettare la vettura più competitiva in pista, ma vengono valutate anche in base al design della monoposto e al progetto che sta dietro alla vera e propria realizzazione.

Raffaele Fregonese, Formula SAE Foto di: Ufficio stampa ANFIA

Come Motorsport.com, questo weekend abbiamo potuto scoprire i retroscena e approfondire gli aspetti tecnici della Formula intervistando il direttore tecnico della manifestazione, Raffaele Fregonese, che ha avuto la possibilità di seguire da vicino i progetti dei vari team.

Che livello tecnico avete riscontrato nei team iscritti quest’anno? Ci sono differenze rispetto alle edizioni precedenti?

"Il livello negli ultimi anni è cresciuto e quest'anno direi piuttosto buono. Quindi i team di livello medio-basso sono molto pochi e ci sono, invece, parecchi team di livello medio-alto con vetture decisamente di buona costruzione".

Avete visto delle grandi evoluzioni dal punto di vista della propulsione elettrica? Ci sono stati grandi miglioramenti in questi anni?

"I team di più alto livello nella categoria elettrica tendono a costruirsi sempre di più tutti i componenti, fino ad arrivare a fare lo studio del motore elettrico e anche degli avvolgimenti stessi del motore nel dettaglio per arrivare ad avere la massima efficienza. Il miglior rapporto tra efficienza, complicazioni e prestazione. Stanno arrivando ad ottimizzare la realizzazione dell'inverter in casa, per avere la soluzione più compatta possibile con raffreddamento ottimizzato".

Raffaele Fregonese, Formula SAE Foto di: Ufficio stampa ANFIA

"Praticamente hanno la camicia raffreddata ad acqua ma alcuni, i top team, sono passati al raffreddamento ad aria, che è un compromesso migliore tra non portarsi dietro pesi, costi e complicazioni di pompa a stima di raffreddamento radiatore, con delle implementazioni veramente notevoli in termini di integrazione del motore riduttore e nel portamozzo stesso. Anche per quanto riguarda il canale di raffreddamento e la ventolina che riesce a controllare il flusso d'aria e il raffreddamento stesso del motore".

La Formula SAE è composta da quattro differenti classi, ma all’interno di ciascuna categoria è possibile una notevole libertà progettuale; praticamente di fisso ci sono solo le misure. Gli studenti hanno così la possibilità di liberare la propria fantasia. Quanto è importante per la loro crescita, visto che nelle altre formule esistono regolamenti piuttosto stringenti?

"Un po’ in tutte le altre formule i regolamenti sono molto stringenti e spesso le vetture sono delle monovetture. Insomma, tu puoi lavorare sulla messa a punto, ma comunque il veicolo è dato; qui invece la libertà è la più ampia possibile, pur mantenendo quelli che sono i requisiti principalmente di sicurezza, si può decidere veramente come costituire il veicolo".

"Se con il motore a combustione la soluzione principe è quella di avere il propulsore dietro i sedili del pilota con poi una catena differenziale, nell'ambito delle soluzioni elettriche si va dal motore elettrico al posto del motore termico insieme alla batteria, a due motori, a quattro motori integrate nei portamozzi; quindi, molta libertà ed è proprio il bello della Formula SAE".

Formula SAE Foto di: Ufficio stampa ANFIA

Tra prove statiche e test dinamici in pista, qual è la prova che mette più in crisi i team e i loro progetti?

"È la prova dell'Endurance che è pensata, particolarmente, per mettere in crisi le vetture; perché i 22 km, che vuol dire circa mezz'ora di competizione al massimo livello, è comunque la più stressante per i veicoli. Implica il fatto che la vettura deve essere messa in moto, fermata a metà prova col cambio pilota e ripartire, cosa che per i motori a combustione può essere anche proprio la difficoltà, con l’avviatore e tutti i sistemi caldi; olio, benzina, vapori che possono impedire un regolare avviamento del motore, e comunque è stressante dal punto di vista meccanico per tutti i componenti: cuscinetti, sospensioni, semiassi. Abbiamo visto semiassi volare in questi giorni".

Quali prove dinamiche (acceleration, skid pad, autocross, endurance) risultano più selettive e perché?

"Il punteggio è definito dalle varie prove, la Endurance è quella che si prendono più punti; quindi, il fatto di arrivare o non arrivare conta molto. L'altro evento importante tra le prove statiche è sicuramente il design, quindi presentare ai giudici la vettura su un massimo di 150 punti. Si possono guadagnare o perdere molti punti a seconda del livello costruttivo delle vetture".

Quindi, in particolare in questa edizione, in cui le temperature sono piuttosto elevate, le squadre hanno dovuto trovare un compromesso tra affidabilità e prestazione oppure ha notato che spingono sempre di più verso le prestazioni?

"Le vetture elettriche hanno il problema che, soprattutto componenti come la batteria, durante la endurance possono raggiungere temperature critiche e quindi, per limitare questo, possono implementare oppure no la riduzione della potenza durante la gara. Quindi, quest'anno hanno migliorato da questo punto di vista, proprio per cercare di evitare questo e ci sono poi i feedback al driver, via telemetria oppure direttamente sul quadro con tutte le varie temperature, perché possono essere critiche, quindi è necessario limitare la potenza".

In che modo la Formula SAE contribuisce a formare competenze che oggi sono richieste dalle aziende della filiera automobilistica, soprattutto in un settore in trasformazione verso elettrificazione e digitalizzazione?

"Dal punto di vista della formazione, l’aspetto educativo è proprio il punto principale di tutto l'evento, perché qui gli studenti oltre a studiare all'università, devono dedicarsi allo sviluppo del progetto e questo vuol dire andare a sviluppare un progetto vero con tempi e costi limitati e interagire all'interno del team".

Formula SAE Foto di: Ufficio stampa ANFIA

"L'aspetto educativo è sicuramente duplice, quello tecnico specifico e quello, però, più in generale per affrontare il processo che troveranno poi nelle aziende, dove la digitalizzazione è parte importante. Alcuni dei team presentano anche tutto il loro sistema di gestione, ad esempio delle simulazioni con software comunque evoluto per poter gestire tutta la mole delle varianti che si fanno sul progetto, vedere immediatamente i risultati, fare paragoni immediatamente al volo con strumenti di analisi anche sofisticati, in parte sviluppati da loro, quindi tutte competenze di assoluto valore nell'ambito dell'uso poi all'interno delle aziende

Si è mai valutata la possibilità, magari per rendere la serie più accattivante anche ad un pubblico esterno, di gareggiare su circuiti completi? In quel caso gli studenti potrebbero confrontarsi anche con prospettive nuove, costruendo vetture performanti in aree più vaste. Quale sarebbe il limite in tal caso e che criticità si potrebbero incontrare? La sicurezza?

"Il regolamento è costruito principalmente in modo che sia sicuro il tutto, dal punto di vista degli studenti o comunque della competizione stessa. Quindi le vetture non sono pensate per competere una contro l'altra, ruota contro ruota. Questo è il motivo per cui, quando durante l'endurance escono più vetture in pista, quindi, i sorpassi vengono effettuati rallentando con la bandiera blu".

"Quello che facciamo noi, comunque, è correre all'interno di una pista, quindi, all'interno del circuito vero disegniamo il tracciato con i vari coni, però comunque lasciando spazio per affrontare le curve vere, evitando cordoli troppo aggressivi, perché comunque le vetture non sono pensate per saltare sui cordoli come una vettura da competizione, ma comunque lasciando la possibilità di correre. Con i coni introduciamo quelle che sono un po' le difficoltà, con gli slalom per queste vetture così piccole, e limitando, secondo il regolamento, i rettilinei massimi".

"Una delle cose che ci dicono è che preferiscono venire qui piuttosto che in altri posti, perché, comunque, appunto corriamo nel circuito vero, per quanto limitato con i coni. Mentre in altri tracciati, dove si corre nei circuiti di Formula 1, si finisce per essere all'interno del parcheggio del paddock, quindi, diventa solo una prova tra i coni".

Quali prospettive vede per il futuro della Formula SAE nei prossimi 5-10 anni?

"Negli ultimi anni si è raggiunta un po' una stabilizzazione dal punto di vista regolamentare, quindi anche un'evoluzione delle vetture. Adesso la questione è che ci sono molti eventi durante la stagione europea e molti team, quindi, capiremo un po' come evolverà la situazione, anche alla luce del fatto che c’è stato un momento di boom anche grazie alle aziende sponsor che permettono alle università di partecipare. In questo momento di difficoltà dei team a trovare anche sponsor, vediamo se sarà anche un po' di evoluzione naturale, di riduzione del numero dei team in Europa e anche delle competizioni".