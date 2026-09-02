Formula SAE | Il futuro del motorsport organizzato da ANFIA è a Varano dal 2 al 6 settembre

All’autodromo intitolato a Riccardo Paletti, sito a Varano de’ Melegari, si riuniranno, in occasione della XXI edizione della Formula SAE Italy, 1600 studenti, provenienti da 13 diversi paesi e 51 atenei. La manifestazione, organizzata dalla sapiente regia di ANFIA, si svolgerà dal 2 al 6 settembre nella cornice della Motor Valley.

Gli studenti, divisi in team rappresentanti le varie università, avranno l’opportunità di presentare e far scendere in pista i prototipi da loro progettati, disegnati e costruiti. Un’occasione per entrare nel mondo del motorsport e applicare praticamente le nozioni immagazzinate a livello teorico, oltre che per prendere confidenza con quello che è il lavoro di una squadra di corse.

L’occasione è particolarmente ghiotta anche per la presenza di numerosi sponsor e osservatori, un’opportunità per farsi notare da alcuni dei marchi più importanti della Motor Valley e non solo.

Formula SAE 2025 Foto di: Ufficio stampa ANFIA

Il regolamento poco stringente permette alle squadre di viaggiare con l’immaginazione, proponendo soluzioni innovative e curiose, capaci di attrarre, a volte, anche l’attenzione degli esperti del settore.

Saranno quattro le classi di partecipazione: la più numerosa si conferma quella delle vetture elettriche (Classe 1EV), con 24 team al via. Segue la classe delle vetture a combustione interna (Classe 1CV) composta da 12 squadre, 3 delle quali con vetture ibride non plug-in, per intenderci il sistema gioverà della frenata rigenerativa per ricaricare la batteria.

La classe driverless (Classe 1DV) conta 5 team, con le auto sempre in modalità senza pilota durante gli eventi dinamici e, infine, la Classe 3 (presentazione del progetto, senza prototipo) composta da 6 squadre partecipanti. In continuità con lo scorso anno, è prevista anche la doppia classe di partecipazione 1DV+1EV, composta da 6 team.

Formula SAE 2025 Foto di: Ufficio stampa ANFIA

La manifestazione si avvale del patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Parma e del Comune di Varano de' Melegari, nonché del sostegno di 31 autorevoli sponsor e partner, aziende di primo piano della filiera automotive rappresentata da ANFIA, associazioni e società di consulenza.

Sono 25 gli sponsor che sostengono e danno ulteriore prestigio all'iniziativa: ASI, ASK Industries, Automobili Lamborghini, Bosch, Brembo, Bylogix, CSI, Dallara, Danisi Engineering, Dassault Systèmes, Duerre Tubi Style, Dumarey, Ferrari, Garrett, IHI Charging Systems International, Marelli (main sponsor), MathWorks, Norelem, Pirelli, PwC Italia, Raise Performance, Recaro, Six Engineers, STMicroelectronics e YCOM. I 6 technical partner dell’iniziativa sono invece Adler-Pelzer Group, CSI Beond, Betacom, FCE, Flag-MS e Stellantis Italia.

La Formula SAE nasce nel 1981 per iniziativa della Society of Automotive Engineers (SAE) con l’obiettivo di mettere gli studenti universitari alla prova nella progettazione e realizzazione di una vettura prototipo monoposto da competizione, pensata per un’eventuale commercializzazione; il progetto deve rispettare specifici vincoli tecnici ed economici, simulando una vera e propria commessa da parte di un’impresa automotive per un utente non professionista.

Formula SAE 2025 Foto di: Ufficio stampa ANFIA

Durante la manifestazione, i team di studenti affrontano prove statiche, ossia Engineering Design Discipline, Business Plan Presentation e Cost & Manufacturing Discipline, in cui discuteranno anche le prospettive finanziarie dei progetti in termini di sostenibilità, e prove dinamiche in pista, che si articoleranno in Acceleration, Skid Pad, Autocross ed Endurance. I test vedranno scendere le monoposto progettate dagli studenti , sul tracciato ricavato sul rettilineo dei box del circuito di Varano. Per la Classe 1DV, quella senza pilota, la prova di Endurance sarà sostituita dalla prova di Trackdrive.

Tra i premi speciali assegnati dagli sponsor, quello per la vettura realizzata con il miglior bilanciamento tra costi e prestazioni offerto da Dallara e il premio conferito da Ferrari ai team delle Classi 1EV e 1CV che si aggiudicheranno la prova dinamica di Endurance & Efficiency. Marelli premierà invece i team primi classificati assoluti delle Classi 1EV e 1CV.

ANFIA, come lo scorso anno, assegnerà il premio Best social networker on FSAEItaly 26 App allo studente più attivo sull’app FSAEItaly 26, che facilita il matchmaking, a fini di recruitment, tra studenti universitari partecipanti alla manifestazione e referenti delle aziende sponsor e partner dell’evento, oltre che per favorire il networking tra aziende.

La cerimonia d’apertura della manifestazione è in programma mercoledì 2 settembre alle 21.00 sul rettilineo della pista. Vedrà la partecipazione del Presidente del Gruppo Costruttori ANFIA e Vicepresidente di ANFIA Ranieri Niccoli e di Gionata Liotta, Motorsport Senior HR Manager di Marelli, in rappresentanza del main sponsor della manifestazione.

Formula SAE 2025 Foto di: Ufficio stampa ANFIA

La premiazione delle prove statiche si terrà sabato 5 settembre alle 20.30 sul rettilineo del circuito, mentre la cerimonia di chiusura con le premiazioni finali è in programma la sera di domenica 6 settembre, sempre sul rettilineo della pista, a cui parteciperanno tutti i ragazzi e durante la quale saranno premiati i vincitori assoluti.

Nella giornata di venerdì è, inoltre, previsto il track show, che vedrà scendere in pista auto storiche, quali una Lancia Stratos alimentata a biocarburante e la Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso, oltre a creazioni recenti, tra cui la Dallara Stradale e una Maserati GT2 Stradale: un’occasione, dunque, anche per gli appassionati di auto in genere.

A completare il parco auto, saranno esposte diverse vetture e presentate soluzioni innovative da parte di brand rinomati nel mondo dell’automotive. Insomma, in questo weekend gli occhi degli appassionati di motorsport non saranno solamente puntati su Monza, per l’attesissimo GP d’Italia di Formula 1.

A Varano de’ Melegari sarà presente il futuro delle competizioni motoristiche, in un evento che riscuote sempre più successo e attenzioni, sia da parte degli appassionati, che degli addetti ai lavori, consapevoli che potrebbero scovare qualche nuovo talento da aggiungere alla propria compagine.