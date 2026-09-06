Formula SAE | Come funzionano le prove? Perché è una grande possibilità per gli aspiranti ingegneri?

Per comprendere lo spirito della Formula SAE è necessario togliersi dalla testa l'idea del campionato tradizionale di formula, dove conta solo chi taglia per primo il traguardo. Qui la velocità è importante, ma non decide da sola la classifica finale.

Il regolamento, nato nel 1981 negli Stati Uniti, immagina che ogni team, formato da studenti di facoltà universitarie, sia una piccola azienda automobilistica a cui è stato commissionato un prototipo da vendere a un pubblico di appassionati non professionisti: bisogna quindi progettare una vettura competitiva, ma anche dimostrare che quel progetto reggerebbe in un contesto industriale vero, tra costi, scelte tecniche giustificate e capacità di comunicarle. Ne esce un punteggio complessivo che mette sullo stesso piano ingegneria, economia e comunicazione.

Le prove si dividono in due grandi famiglie: statiche e dinamiche.Le prove statiche si svolgono lontano dalla pista, davanti a giudici che arrivano direttamente dall'industria automotive, occasione per i ragazzi di confrontarsi con professionisti del settore.

Formula SAE Foto di: Ufficio stampa ANFIA

Il design event, dove i team commentano ogni singola scelta progettuale che ha portato a realizzare la monoposto, spiegando perché sono state adottate certe specifiche scelte, il Cost event, in cui bisogna dimostrare di saper stimare con precisione i costi di produzione della vettura e la Business Plan Presentation, in cui gli studenti devono esporre il proprio progetto ad una giuria che veste i panni di potenziali investitori, da convincere sulla sostenibilità economica.

In questo senso, la manifestazione non premia solamente le capacità progettuali. Infatti, i team sono composti anche da elementi non strettamente collegati al mondo dell’energia tecnica.

Con le prove dinamiche le monoposto scendono per la prima volta, nel weekend, in pista. L'Acceleration test mette alla prova lo scatto puro su un rettilineo di 75 metri; lo Skid Pad consiste in un percorso a forma di otto ed è atto a misurare la tenuta laterale della vettura; con l'Autocross si inizia ad entrare nel vivo della competizione in pista: è un giro secco su un tracciato tecnico, utile anche a stabilire l'ordine di partenza della prova più attesa: l’Endurance, oltre venti chilometri con cambio pilota a metà gara, dove la macchina viene messa a dura prova nella sua interezza e dove spesso e volentieri si decide davvero la classifica generale.

Formula SAE 2026 Foto di: Ufficio stampa ANFIA

Se il grande pubblico fatica ancora a conoscerla, chi lavora nell'automotive la Formula SAE la conosce benissimo, sempre meglio. Non è un caso che l'edizione di quest'anno possa contare su oltre trenta sponsor e partner tecnici, con il territorio della Motor Valley emiliana a fare da cornice naturale: aziende della filiera, case history automobilistiche, realtà del motorsport che qui non si limitano a mettere un logo su uno striscione, ma seguono i team, li finanziano e li osservano lavorare per tutta la durata dell’evento.

Per le aziende il paddock di Varano è diventato una specie di sede di recruiting, dove si vedono all'opera centinaia di futuri ingegneri, si valutano sul campo capacità tecniche e soft skill.

Quindi, per quale motivo iscriversi, o anche solo assistere, alla Formula SAE è un'occasione così preziosa per chi sogna di fare l'ingegnere? Perché per la prima volta si esce dall'aula e si costruisce qualcosa che deve davvero funzionare, sotto la pressione di un cronometro, di un budget e dello sguardo attento di una giuria di professionisti.

Perché si impara a lavorare in team con decine di persone, a gestire i tempi, a discutere una scelta tecnica davanti a chi in quel campo ci lavora sul serio da vent'anni. E perché, dopotutto, è la prima esperienza di come funziona una vera squadra corse, un primo passo, per i ragazzi, per coronare il proprio sogno.