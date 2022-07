Formula SAE | A Varano si scaldano i motori per la XVII edizione

Carica lettore audio

Si apre il sipario sulla XVII edizione di Formula SAE Italy, l’evento educational in programma dal 13 al 17 luglio che vede coinvolti gli studenti universitari delle facoltà di ingegneria worldwide in una sfida tecnico-sportiva internazionale.

La manifestazione, organizzata da ANFIA, torna quest’anno al format in presenza, con gli opportuni accorgimenti anti-covid, dopo l’edizione ibrida – online e in presenza – sperimentata nel 2021 per via delle difficoltà legate all’emergenza pandemica e si svolgerà presso l'Autodromo "R. Paletti" di Varano de' Melegari (Parma) - partner dell'iniziativa insieme a SAE International - con la main sponsorship di Alten e con la media partnership di Motorsport.com e Motor1.com e di Auto Tecnica.

Nella “cinque giorni” si riuniranno nel cuore della motor valley emiliana circa 1.700 studenti provenienti da 20 diversi Paesi e 58 diversi atenei in rappresentanza di 67 team universitari - di cui 57 dell’Unione europea (20 italiani, provenienti da 15 diversi atenei) e 10 extra-europei.

Locandina FSAE 2022 Photo by: Formula SAE

Quattro le classi di partecipazione: la più numerosa è quella delle vetture elettriche (Classe 1E), con 29 team partecipanti su 67 in totale. Seguono la classe delle vetture a combustione interna (Classe 1C), con 25 team, la classe driverless (Classe 1D) con 9 team e con le auto sempre in modalità senza pilota durante gli eventi dinamici, e la Classe 3 (presentazione del progetto, senza prototipo), con 4 team.

La manifestazione si avvale del patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Parma e del Comune di Varano de' Melegari, nonché del sostegno di 36 autorevoli sponsor e partner, aziende di primo piano della filiera automotive rappresentata da ANFIA e società di recruitment: Alten (main sponsor), Altair, Audi, Automobili Lamborghini, Bosch, Brembo, Capgemini Engineering, Dallara Group, Danisi Engineering, Duerre Tubi Style Group, eDriveLab, Erre Technology Group, Eurogroup, Federal-Mogul, FEV, Fontana Gruppo, GeicoTaikisha, Industrie Saleri Italo, Italdesign, Mathworks, Pirelli, Podium Advanced Technologies, Sabelt, Schaeffler, SKF, Streparava, Synergie, Techemet, Tenneco, Teoresi Group.

I 3 technical partner dell’iniziativa sono Adler-Pelzer Group, CSI e Flag-MS, mentre Red Bull partecipa in qualità di supporter.

Formula SAE nasce nel 1981 per iniziativa della Society of Automotive Engineers (SAE) e prevede che gli studenti partecipanti si misurino nella progettazione e realizzazione di una vettura prototipo monoposto da competizione destinata ad un’eventuale commercializzazione, seguendo particolari vincoli di carattere tecnico ed economico, come se fosse commissionata da un’impresa del settore automotive per un utente non professionista.

Durante la manifestazione, i team di studenti affrontano prove statiche – Design Event, Business Presentation Event e Cost Event – e prove dinamiche in pista (Acceleration, Skid Pad, Autocross, Endurance; per la Classe 1D Autocross ed Endurance sono sostituiti dalla prova di Trackdrive).

L’obiettivo della manifestazione è mettere al centro, più che l’agonismo in sé, le capacità maturate dai ragazzi in termini di conoscenze ingegneristiche, impegno, organizzazione e rispetto delle tempistiche, coordinamento della progettazione e presentazione del prodotto.

Si tratta di un evento educational in cui i ragazzi possono apprendere le dinamiche del lavoro in team, con regole precise e scadenze da rispettare, ed essere messi alla prova sulle reali fasi costruttive e progettuali del prototipo, con tutte le difficoltà che questo comporta.

La cerimonia d’apertura della kermesse è in programma mercoledì 13 luglio alle 21.00 sul rettilineo della pista. Dopo i saluti di benvenuto ai team, la cerimonia vedrà la partecipazione del Coordinatore della Sezione Motorsport di ANFIA Massimiliano Marsiaj, di Federico Criscuoli, Alten Coach Business Manager e di Giampaolo Dallara, Presidente di Dallara Group.

La manifestazione terminerà la sera di domenica 17 luglio con una cerimonia di chiusura sempre sul rettilineo d’arrivo del circuito, a cui parteciperanno tutti i ragazzi e durante la quale saranno premiati i vincitori.

Sono previsti riconoscimenti per numerose categorie, suddivise per classi (Combustion, Electric, Driverless o progetti senza prototipo) e per tipo di test.

Quest’anno ANFIA, assegnerà per la prima volta il premio “Type-approve your FSAE Italy car” - riservato ai team italiani - al team member che avrà presentato il miglior elaborato scritto descrittivo della legislazione europea per l’omologazione degli autoveicoli, nelle sue parti più rilevanti, immaginando di omologare la propria specifica vettura Formula SAE per la circolazione su strada e indicando, quindi, i principali vincoli a cui dovrebbe ottemperare.

La consegna del documento dà agli studenti l’opportunità di accedere al processo di selezione per un tirocinio extracurriculare presso l’Area Tecnica e Affari Regolamentari di ANFIA.

Tra i premi speciali assegnati dagli sponsor, quello per la migliore vettura realizzata con efficienza di costi, offerto da Dallara Group e il premio “Know-how, Agility and Problem Solving” assegnato da Erre Technology Group.

Fontana Gruppo assegnerà il premio “Award for the best bolted joints” al team che presenterà la vettura con i migliori giunti bullonati, mentre il “Podium Advanced Technologies Best Battery Award” verrà assegnato da Podium Advanced Technologies come riconoscimento al team che avrà sviluppato il sistema batteria più innovativo nel rispetto di tutti i requisiti e i vincoli del progetto.

Teoresi Group, infine, assegnerà un premio al team con il miglior processo di sviluppo dell'elettronica (controlli, metodi e architetture innovativi).

Saranno in esposizione in autodromo: l’hypercar elettrica Battista di Automobili Pininfarina, di cui Danisi Engineering S.r.l. è partner di ingegneria e sviluppo; un idroplano elettrico da competizione by eDriveLAB; la Nissan GT-R 50 by Italdesign; la SCG 007 by Podium Advanced Technologies.

L’evento prevedrà anche iniziative collaterali e momenti di intrattenimento pensati per gli studenti, come il Welcome party di mercoledì 13 luglio nel paddock alto del circuito di Varano.

La manifestazione è aperta al pubblico dei visitatori in tutte e cinque le giornate. I biglietti per l’accesso al paddock sono acquistabili presso la Formula SAE Italy Registration Area nel circuito. Da quest’anno sarà possibile anche effettuare una visita guidata con guida in italiano o in inglese.

Ogni ulteriore informazione è reperibile sul sito dell’iniziativa, https://www.formula-ata.it/, dove è possibile trovare il programma completo, l’elenco dei partecipanti e tutti i dettagli della manifestazione.

